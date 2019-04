Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Reifen zerstochen; Holtrop - Mähroboter gestohlen; Wiesmoor - Auto beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Reifen zerstochen

Mit mehreren Nägeln hat ein Unbekannter auf die Reifen eines schwarzen Nissan Micra eingestochen, der an der Moorhuser Dorfstraße in Moorhusen parkte. Sie wurden dadurch beschädigt. Ereignet hat sich die Tat zwischen Montag, 21:20 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr. Entstanden ist ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

Holtrop - Mähroboter gestohlen

Einen Mähroboter haben Unbekannte in Holtrop gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr. Das grau-schwarze Gerät der Marke Husqvarna hatte sich auf einem Grundstück an der Straße Am Hooge Weg befunden. Die Beamten der Polizeistation Großefehn ermitteln und bitten um Hinweise unter Telefon 04943 3970.

Wiesmoor - Auto beschädigt

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Straße "Am Rathaus" in Wiesmoor wurde am Dienstag in der Zeit von 11 Uhr bis 11:15 Uhr ein blauer Toyota durch einen anderen Wagen beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wiesmoor in Verbindung zu setzen unter Telefon 04944 91 69 115.

