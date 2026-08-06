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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260806-2: Polizei stoppte aggressiven Autofahrer

Elsdorf (ots)

Mann festgenommen

Polizistinnen und Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (6. August) einen Autofahrer (32) in Bergheim gestoppt. Dabei wurden fünf Polizeikräfte leicht verletzt.

Gegen 1.45 Uhr meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei. Nahe einer Tankstelle in Elsdorf sitze eine Person in ihrem Auto, die offenbar verwirrt sei. Alarmierte Einsatzkräfte fuhren zum genannten Ort und beabsichtigten, den Mann zu kontrollieren. Als dieser den Streifenwagen erblickte, rollte er über den Grünstreifen auf die Fahrbahn und fuhr davon. Die Polizistinnen und Polizisten folgen dem nunmehr Verdächtigen und gaben Anhaltesignale.

Bei einem Anhalteversuch schrie der aggressive Mann die Uniformierten durch das geschlossene Fenster an und bei einem weiteren gefährdete er dabei zwei Polizisten, die bereits am Fahrzeug gestanden hatten, indem er immer wieder anfuhr.

In Glesch bremsten die Polizeikräfte den Mann aus. Sie schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, um einen erneuten Fluchtversuch zu unterbinden. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen den renitenten Fahrer vorläufig fest. Dabei leistete er massiv Widerstand gegen die Beamtinnen und Beamten, indem er nach den Einsatzkräften schlug und trat. Mehrere Beamtinnen und Beamten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Sie brachten den 32-Jährigen in ein Polizeigewahrsam. Sie stellten den Führerschein und den Wagen des Mannes sicher. Nach einer Prüfung wurde der Beschuldigte einer Klinik zugeführt. Er muss sich nun in einem Verfahren verantworten. Die Ermittlungen der der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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