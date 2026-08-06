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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260806-1: Zeugensuche nach zwei Einbrüchen

Hürth (ots)

Vorsicht bei verdächtigen Stoffen oder Flüssigkeiten an Türen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Tätern, die zwischen Dienstagabend (4. August) und Mittwochmittag (5. August) in zwei Häuser in Hürth eingebrochen sein sollen. Was erbeutet wurde, ist in beiden Fällen Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in beiden Fällen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Hürth-Gleuel alarmierte eine Zeugin die Polizei am Mittwochmorgen wegen eines Einbruchs im Bereich der Beckergasse. Im Haus seien mehrere Räume und die Schränke darin durchsucht worden. Nach derzeitigem Sachstand soll der Einbruch zwischen 23 Uhr und 3 Uhr stattgefunden haben. Hinzugerufene Polizeikräfte stellten eine blau-grünliche Flüssigkeit am Rahmen einer Kellertür fest. Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürgern, verdächtige Stoffe oder Flüssigkeiten im Bereich einer Tür nicht anzufassen und die Polizei zu rufen. Es könnte sich um ätzende Substanzen handeln.

Gegen 14 Uhr rief ein weiterer Zeuge die Polizei wegen eines Einbruchs in Hürth-Kalscheuren. Er habe in einer Wohnung an der Ursulastraße einen unbekannten Mann gesehen. Daraufhin sei der Täter geflohen. Der Mann sei zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er habe ein schwarzes T-Shirt, eine blaue, kurze Jeanshose, eine weiße Kappe sowie schwarze Schuhe getragen. Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Sie entdeckten einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte, am Bahnhof Kalscheuren. Der Verdächtige flüchtete über die Gleise und sprang schließlich auf einen Güterzug auf.

In beiden Fällen dokumentierten Die Beamtinnen und Beamten Spuren an den Tatorten und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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