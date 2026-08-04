Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260804-4: Scheibe eingeschlagen und Schränke durchwühlt

Brühl (ots)

Zeugensuche nach Einbruch

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Montag (3. August) in ein Haus in Brühl eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zwischen 11 Uhr und 16.15 Uhr eine Scheibe des Hauses an der Frechener Straße eingeschlagen haben. Die Einbrecher sollen mehrere Schränke durchwühlt haben. Sie sollen durch den Garten an das Gebäude herangetreten sein.

Alarmierte Polizeikräfte dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Kriminalbeamtinnen und -beamte sicherten Spuren am Tatort.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

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