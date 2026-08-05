Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260805-2: Automat aufgebrochen - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Unbekannter fuhr mit Fahrrad davon

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem unbekannten Mann, der in der Nacht zu Mittwoch (5. August) einen Automaten in Bergheim aufgebrochen haben soll. Der Täter sei etwa 20 Jahre alt, habe zur Tatzeit einen grauen Hoodie mit Kapuze getragen und sei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen. Ob der Unbekannte etwas entwendete, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 3 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei. Sie habe beobachtet, wie ein Unbekannter einen Kaugummiautomaten an der Neusser Straße aufbrechen würde. Nach kurzer Zeit sei er mit dem Fahrrad in Richtung Heerstraße davongefahren.

Die Beamtinnen und Beamten stellten mehrere Hebelmarken am Automaten fest. Sie fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell