Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260724-1: Mann nach versuchtem Einbruch gestoppt

Brühl (ots)

Beschuldigter leistete Widerstand

Polizistinnen und Polizisten haben am Donnerstagmittag (23. Juli) einen Mann (34) in Brühl gestellt. Ihm wird vorgeworfen, ein Fahrrad entwendet und versucht zu haben, in ein Haus einzubrechen. Zudem leistete der 34-Jährige während der polizeilichen Maßnahmen Widerstand.

Eine Zeugin habe gegen 13 Uhr einen lauten Knall an der Rheinstraße gehört. Daraufhin habe sie einen Mann gesehen, der sich an einer Haustür zu schaffen machte. Laut Zeugenangabe habe er einen Metallstab bei sich gehabt. Anschließend habe er ein Fahrrad auf die andere Straßenseite geschoben, an einer weiteren Haustür gerüttelt und sei danach mit dem Rad in Richtung Schlosspark gelaufen.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen umgehend die Fahndung auf und trafen einen Mann in Tatortnähe, der ein Fahrrad schob und auf den die Personenbeschreibung passte. Sie kontrollierten den Mann, der stark berauscht wirkte, und brachten ihn auf eine Polizeiwache. Während der Fahrt zur Wache leistete der 34-Jährige Widerstand. Er beleidigte und bespuckte die Beamten und stieß mit dem Kopf gegen einen Uniformierten. Die Einsatzkräfte fixierten den nunmehr Beschuldigten und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 sowie des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüfen unter anderem, wann und von wem der Mann das Fahrrad gestohlen haben könnte. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten mögliche Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (jus)

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