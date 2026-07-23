Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260723-2:Einbrüche in Häuser in Hürth und Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Tresor entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Dienstagmittag (21. Juli) und Mittwochnachmittag (22. Juli) in Häuser in Hürth und Pulheim eingebrochen sein sollen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Hürth sollen Unbekannte am Mittwoch (22. Juli) zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr an der Bonnstraße über die Rückseite des Gebäudes in ein Haus eingedrungen sein. Anschließend sollen sie mehrere Räume durchsucht und einen an der Wand befestigten Tresor entwendet haben. Die Geschädigte bemerkte den Einbruch nach ihrer Rückkehr und alarmierte die Polizei.

Ein weiterer Einbruch in Hürth soll sich zwischen Dienstag (21. Juli), 13 Uhr, und Mittwoch (22. Juli), 9.45 Uhr, an der Kendenicher Straße ereignet haben. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Hauseingangstür Zutritt zu dem Gebäude. Auch dort sollen sämtliche Räume durchwühlt worden sein. Ob die Unbekannten Beute machten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zwischen Dienstag (21. Juli), 19 Uhr, und Mittwoch (22. Juli), 9 Uhr, sollen Täter in Pulheim über die Rückseite eines Hauses an der Orrer Straße eingedrungen sein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck.

In allen drei Fällen fuhren alarmierte Polizeikräfte zu den Tatorten, sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben.

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