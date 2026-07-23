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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260723-3: Zweiradfahrer auf Eigenkonstruktion bei Unfall schwer verletzt

POL-REK: 260723-3: Zweiradfahrer auf Eigenkonstruktion bei Unfall schwer verletzt
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Erftstadt (ots)

Unfallbeteiligter unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (22. Juli) in Erftstadt-Gymnich ist ein Zweiradfahrer schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Mann war auf einer unversicherten Eigenkonstruktion aus Fahrrad und E-Scooter unterwegs. Zudem steht er im Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen und ohne gültige Fahrerlaubnis für das selbst gebaute Fahrzeug gefahren zu sein.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Zweiradfahrer gegen 11 Uhr auf dem Kehlerweg von Gymnich in Richtung der Straße "Am Kieswerk" gefahren. Gleichzeitig sei der Fahrer eines Ford auf dem Siedlerweg in Richtung Kehlerweg gefahren. An der Einmündung der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Als sie den Zweiradfahrer befragten, stellten sie glasige Augen und eine verwaschene Aussprache bei ihm fest. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis, Amphetamin und Kokain. Zudem konnte der Mann weder eine Fahrerlaubnis noch einen Versicherungsschutz für seine Eigenkonstruktion vorzeigen. Die Uniformierten stellten das Zweirad sicher und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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