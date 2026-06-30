Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260630-2: Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (29. Juni) in Pulheim hat sich ein Autofahrer (22) in Folge eines Frontalzusammenstoßes mit einem weiteren Autofahrer (45) schwerste Verletzungen zugezogen. Sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber brachten Rettungskräfte den Schwerverletzten in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 22-Jährige gegen 15 Uhr mit seinem Hyundai von Manstedten in Richtung Geyen gefahren sein. Zeugen berichten, dass er plötzlich nach links in den Gegenverkehr gefahren sei und mit dem entgegenkommenden Fiat eines 45-Jährigen frontal zusammengestoßen sei. Der Fiatfahrer blieb unverletzt.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett ab. Sie dokumentierten die Unfallspuren, hielten Zeugenaussagen fest und stellten den Hyundai sicher. Die ersten Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die weiteren Ermittlungen auch zur Unfallursache haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

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