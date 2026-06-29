Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260629-1: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Mädchen trat zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (26. Juni) in Quadrath-Ichendorf ist ein Kind (2) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um das Mädchen und brachten es in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sie der Fahrer (63) eines Dacia gegen 11.50 Uhr auf der Sandstraße von der Bussardstraße in Richtung der Straße "Auf der Helle" gefahren. Plötzlich sei die Zweijährige zwischen zwei Autos, die rechts am Straßenrand geparkt waren, auf die Straße getreten. Der Dacia habe das Kind erfasst und das Mädchen zog sich schwere Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 13 Uhr. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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