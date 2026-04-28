Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter klaut hochwertiges Werkzeug -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Ein unbekannter Mann steht im Verdacht, am Samstagmorgen (25. April) in der Straße Bäderborn ein schweres Paket vom Gehweg eines dortigen Wohnhauses gestohlen zu haben.

Der Zulieferdienst hatte ein Paket vor dem Gartentor des Haues abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt in der Folge am Samstagmorgen gegen 07:50 Uhr ein dunkler Kleinwagen vor dem Anwesen. Ein älterer Mann mit weißen Haaren und einem weißen Bart sei ausgestiegen und machte sich an der Lieferung zu schaffen. Nach gut fünf Minuten fuhr der Wagen weiter. Als der Paketempfänger seine Ware ins Haus holen wollte, stellte er das Fehlen der Lieferung fest. In dem Paket befand sich hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 zu melden.

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