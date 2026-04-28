PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter klaut hochwertiges Werkzeug -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Ein unbekannter Mann steht im Verdacht, am Samstagmorgen (25. April) in der Straße Bäderborn ein schweres Paket vom Gehweg eines dortigen Wohnhauses gestohlen zu haben.

Der Zulieferdienst hatte ein Paket vor dem Gartentor des Haues abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt in der Folge am Samstagmorgen gegen 07:50 Uhr ein dunkler Kleinwagen vor dem Anwesen. Ein älterer Mann mit weißen Haaren und einem weißen Bart sei ausgestiegen und machte sich an der Lieferung zu schaffen. Nach gut fünf Minuten fuhr der Wagen weiter. Als der Paketempfänger seine Ware ins Haus holen wollte, stellte er das Fehlen der Lieferung fest. In dem Paket befand sich hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 12:14

    POL-SI: Unbekannte brechen Urnenkammer auf Lindenberg-Friedhof auf -#polsiwi

    Siegen (ots) - Am gestrigen Montagnachmittag (27. April) haben Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamtes den Aufbruch einer Urnenkammer entdeckt. Die städtischen Angestellten waren mit Mäharbeiten beschäftigt. Dabei fiel ihnen eine aufgebrochene Tür zu einer Urnengrabkammer auf. In der Kammer selbst befanden sich noch Urnen. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 15:31

    POL-SI: Weißer Audi R8 flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht #polsiwi

    Siegen (ots) - Am Sonntagabend (26.04.2026) ist ein weißer Audi R8 vor der Polizei geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Gegen 22:40 Uhr befand sich eine Polizeistreife im Bereich der Sandstraße / Freudenberger Straße in Siegen. Wenige Autos vor den Beamten fiel ihnen ein weißer Audi R8 auf, der seinen Motor ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:47

    POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht - #polsiwi

    Siegen-Eiserfeld (ots) - Bereits am Freitagmorgen (24.04.2026) ist es zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto gekommen. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 36-Jähriger war gegen 11:10 Uhr auf der Bühlstraße in Richtung Eiserfeld unterwegs. Auf Höhe der Siegtalstraße bog er nach links in diese ein. Gleichzeitig bog ein bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren