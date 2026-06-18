Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am 18.06.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße in Fellbach zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr einen neben ihm parkenden grauen Opel Meriva. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Backnang: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am 18.06.2026 sah eine 31 Jahre alter Fahrerin eines Fiat 500 gegen 10:15 Uhr trotz stark verminderter Geschwindigkeit beim Abbiegen in eine Einfahrt in der Aspacher Straße einen 12 Jahre alten auf dem Gehweg fahrenden Radfahrer zu spät. Auch die eingeleitete Gefahrenbremsung konnte den Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und der rechten Fahrzeugseite des Fiat nicht mehr verhindern. Dabei kam das Kind zu Fall. Der leicht verletzte Radfahrer wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf rund 150 Euro.

Backnang: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Donnerstag, den 18.06.2026 übersah die unbekannte Fahrzeugführerin einen 14-Jährigen Fahrer eines E-Scooters im Kreisverkehr in der Apsacher Straße. Im Zuge des Zusammenstoßes kam der Fahrer des E-Scooters zu Fall und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin erkundigte sich kurz bei dem gestürzten Jugendlichen, begutachtete den entstandenen Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Unfallverursacherin fuhr einen weißen Kleinwagen. Sie sei 18 bis 20 Jahre alt, klein und schlank. Sie habe lockere Kleidung und einen Hijab getragen.

Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07191 9090 zu melden.

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