Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260629-2: Autofahrer kommt von Straße ab - schwer verletzt

Pulheim (ots)

Fahrzeug vor Unfall bereits stark beschädigt

Bei einem Alleinunfall am Samstagabend (27. Juni) in Pulheim hat sich ein Autofahrer (65) schwere Verletzungen zugezogen, nachdem er mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen war. Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem umgekippten Hyundai und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 65-Jährige gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße (L) 93 von der Hahnenstraße in Richtung Venloer Straße gefahren sein. Zeugen berichteten, dass der Hyundai zu diesem Zeitpunkt mit zwei Reifen bereits auf den Felgen gefahren sei. Im Verlauf der Straßenführung sei der Fahrer dann nach links von seiner Fahrspur abgekommen und über den Gegenverkehr in den Grünstreifen gefahren. Alarmierte Polizeikräfte fanden den i10 auf der rechten Fahrzeugseite liegend vor. Ersthelfer versorgten den Autofahrer bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte.

Die Polizistinnen und Polizisten sperrten Teilbereiche der L 93 für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme ab. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats gehen derzeit Hinweisen nach, dass der verletzte Autofahrer bereits vor dem Abkommen von der Straße einen Unfall gehabt haben könnte, bei dem die Reifen des Hyundai stark beschädigt worden waren. (hw)

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