PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260629-2: Autofahrer kommt von Straße ab - schwer verletzt

Pulheim (ots)

Fahrzeug vor Unfall bereits stark beschädigt

Bei einem Alleinunfall am Samstagabend (27. Juni) in Pulheim hat sich ein Autofahrer (65) schwere Verletzungen zugezogen, nachdem er mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen war. Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem umgekippten Hyundai und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 65-Jährige gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße (L) 93 von der Hahnenstraße in Richtung Venloer Straße gefahren sein. Zeugen berichteten, dass der Hyundai zu diesem Zeitpunkt mit zwei Reifen bereits auf den Felgen gefahren sei. Im Verlauf der Straßenführung sei der Fahrer dann nach links von seiner Fahrspur abgekommen und über den Gegenverkehr in den Grünstreifen gefahren. Alarmierte Polizeikräfte fanden den i10 auf der rechten Fahrzeugseite liegend vor. Ersthelfer versorgten den Autofahrer bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte.

Die Polizistinnen und Polizisten sperrten Teilbereiche der L 93 für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme ab. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats gehen derzeit Hinweisen nach, dass der verletzte Autofahrer bereits vor dem Abkommen von der Straße einen Unfall gehabt haben könnte, bei dem die Reifen des Hyundai stark beschädigt worden waren. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 10:40

    POL-REK: 260629-1: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bergheim (ots) - Mädchen trat zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (26. Juni) in Quadrath-Ichendorf ist ein Kind (2) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um das Mädchen und brachten es in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sie der Fahrer (63) eines Dacia gegen 11.50 Uhr auf der Sandstraße von der Bussardstraße in Richtung der Straße "Auf der ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 08:48

    POL-REK: Fünf geparkte Pkw bei Verkehrsunfall beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

    Hürth (ots) - Am Freitagabend (26. Juni) gegen 20.50 Uhr hörten Zeugen auf der Stotzheimer Straße in Hürth einen lauten Knall. Im Bereich des Wendehammers beobachtete ein Zeuge, wie zwei Männer aus einem Audi ausstiegen und anschließend zu Fuß flüchteten. Die alarmierten Polizeibeamten stellten den Audi mittig auf der Fahrbahn fest. Das Fahrzeug wies erhebliche ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:02

    POL-REK: 260626-3: Polizeikräfte stoppen Täterbande nach Rollerdiebstahl

    Pulheim (ots) - Flüchtiger versteckte sich unter LKW Polizeikräfte haben am frühen Donnerstagmorgen (25. Juni) in Pulheim drei Männer (16, 18, 22), die im Verdacht stehen gemeinschaftlich ein Kleinkraftrad entwendet zu haben, vorläufig festgenommen. Gegen 5.15 Uhr sahen die Einsatzkräfte, wie zwei Personen auf einen Roller auf der Venloer Straße von Köln in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren