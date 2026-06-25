PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260625-4: Zeugensuche nach Einbruch in Kita

Frechen (ots)

Fenster eingeschlagen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten. Sie sollen versucht haben, in der Nacht zu Mittwoch (24. Juni) in eine Kita in Frechen eingebrochen zu sein. Was die Täter erbeuteten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein Mitarbeiter die Kita an der Burgstraße am Dienstagabend (23. Juni) gegen 20 Uhr verlassen. Als er am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr zurückkehrte, habe er bemerkt, dass ein Fenster eingeschlagen worden war. Im Innern seien Schränke eines Büros durchwühlt worden.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Tatort und stellten Hebelmarken am Fenster fest. Sie fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 13:27

    POL-REK: 260625-3: Zeugensuche nach Betrug

    Hürth (ots) - Falsche Bankmitarbeiter unterwegs Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die am Mittwochnachmittag (24. Juni) an einem Betrug sowie einem Betrugsversuch in Hürth im Bereich der Buchenstraße und der Straße "Schallmauerweg" beteiligt gewesen sein sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 13:26

    POL-REK: 260625-2: Falsche Polizeibeamte riefen an

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bleiben Sie skeptisch Am Mittwoch (24. Juni) hat ein angeblicher Polizist versucht eine Frau aus Pulheim zu betrügen. Gegen 12.30 Uhr soll der Täter bei der Dame angerufen haben. Er habe vorgegeben, dass es im Umfeld der Geschädigten zu einem Einbruch gekommen sei. Die Angerufene reagierte vorbildlich, brachte einen Angehörigen ins Gespräch, worauf der Täter das Telefonat beendete. Danach ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 10:55

    POL-REK: 260625-1: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Hürth (ots) - Kollision beim Überholen Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (24. Juni) in Hürth-Knapsack ist ein Radfahrer (49) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (35) eines Smart gegen 22.40 Uhr auf der Industriestraße in Richtung Luxemburger Straße gefahren. Gleichzeitig sei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren