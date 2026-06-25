Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260625-4: Zeugensuche nach Einbruch in Kita

Frechen (ots)

Fenster eingeschlagen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten. Sie sollen versucht haben, in der Nacht zu Mittwoch (24. Juni) in eine Kita in Frechen eingebrochen zu sein. Was die Täter erbeuteten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein Mitarbeiter die Kita an der Burgstraße am Dienstagabend (23. Juni) gegen 20 Uhr verlassen. Als er am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr zurückkehrte, habe er bemerkt, dass ein Fenster eingeschlagen worden war. Im Innern seien Schränke eines Büros durchwühlt worden.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Tatort und stellten Hebelmarken am Fenster fest. Sie fertigten eine Strafanzeige. (jus)

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