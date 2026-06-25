Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260625-3: Zeugensuche nach Betrug

Hürth (ots)

Falsche Bankmitarbeiter unterwegs

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die am Mittwochnachmittag (24. Juni) an einem Betrug sowie einem Betrugsversuch in Hürth im Bereich der Buchenstraße und der Straße "Schallmauerweg" beteiligt gewesen sein sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 14 Uhr soll eine vermeintliche Bankmitarbeiterin bei einer Hürtherin angerufen haben. Sie habe behauptet, dass die Bankkarte der Dame überprüft werden müsse. Während des Telefonats habe es an der Tür der Frau geklingelt. Sie habe diese nicht geöffnet, allerdings durch ein Fenster einen etwa 20 Jahre alten und 170 Zentimeter großen und schmalen Mann erblickt. Er habe ein weißes T-Shirt getragen. Die angebliche Angestellte am Telefon habe derweil nach Schmuck im Haus gefragt. Die Seniorin reagierte vorbildlich, legte auf, übergab keine Wertgegenstände und meldete sich später bei der Polizei.

Gegen 15.30 Uhr rief laut ersten Erkenntnissen eine angebliche Bankmitarbeiterin bei einer weiteren Hürtherin an und gab an, dass ein größerer Geldbetrag von ihrem Konto abgehoben worden sei. Ein angeblicher Bankmitarbeiter würde vorbeikommen, um ihre vermeintlich manipulierte Karte zu überprüfen. Kurze Zeit später habe ein Mann an der Türe der Seniorin geklingelt und die Bankkarte mitgenommen. Er sei wenige Minuten später zurückgekehrt, während die Anruferin weiterhin am Telefon gewesen sei, und habe unter einem dreisten Vorwand Schmuck der Dame mitgenommen. Der Mann sei 170 bis 175 Zentmeter groß und habe dunkle kurze Haare. Er habe zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen. Als die Geschädigte misstrauisch wurde, rief sie die Polizei.

In beiden Fällen nahmen hinzugerufene Polizeikräfte die Sachverhalte auf und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Bleiben Sie skeptisch. Bankmitarbeiter fragen nie nach Ihren Zugangsdaten. Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus. Rufen Sie gegebenenfalls selbstständig bei dem angegebenen Unternehmen an. Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer '110' über derartige Vorfälle. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einen Betrugsversuch selbst unterbunden haben. (sc)

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