Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260616-1: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hürth (ots)

Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (15. Juni) in Hürth ist ein Radfahrer (6) verletzt worden. Er soll die Fahrbahn bei Grünlicht überquert haben und von einer Autofahrerin angefahren worden sein. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Jungen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll der 6-Jährige zusammen mit einer Angehörigen gegen 17.30 Uhr die Horbeller Straße nahe der Krankenhausstraße an einer Ampel bei Grünlicht überquert haben. Zum gleichen Zeitpunkt sei die Fahrerin (62) eines Citroen von der Krankenhausstraße nach rechts auf die Horbeller Straße in Richtung Sudentenstraße abgebogen. Dabei sei sie mit dem Radfahrer zusammengestoßen, der zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen übernommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell