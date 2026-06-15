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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260615-1: Mehrere E-Scooterfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss gestoppt

Brühl, Kerpen (ots)

Blutproben entnommen

Polizeikräfte haben am vergangenen Wochenende in Brühl und in Kerpen mehrere E-Scooterfahrer gestoppt. Alle stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit einem E-Scooter gefahren zu sein. Sie müssen sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Am Samstag (13. Juni) kontrollierten Polizeikräfte gegen 16 Uhr einen E-Scooterfahrer in Brühl auf der Lise-Meitner-Straße. Der 47-Jährige räumte den Konsum von Drogen ein, ein Vortest zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis.

Ebenfalls am Samstag gegen 17.40 Uhr kontrollierte die Polizei einen 45-jährigen E-Scooterfahrer auf der Rathausstraße in Kerpen. Seine Augen waren glasig und gerötet, die Pupillen geweitet. Ein Test zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis und Amphetamin an.

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen 33 Jahre alten E-Scooterfahrer auf der Hauptstraße in Kerpen. Sie stellten bei ihm glasige und gerötete Bindehäute fest, ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis. Hinsichtlich des Verbots der Weiterfahrt in berauschtem Zustand zeigte sich der 33-Jährige wenig einsichtig, sodass die Beamtinnen und Beamten den E-Scooter sicherstellten.

In allen drei Fällen entnahmen Ärzte Blutproben. Alle drei Fahrer müssen sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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