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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260615-3: Seniorin bei Handtaschenraub leicht verletzt

Frechen (ots)

Zeuge verfolgt Tatverdächtigen

Bei einem Handtaschenraub am Sonntagabend (14. Juni) in Frechen, ist eine Seniorin leicht verletzt worden. Dank eines aufmerksamen Zeugen haben alarmierte Polizeikräfte einen Tatverdächtigen (16) ermittelt.

Laut ersten Erkenntnissen näherten sich die zwei jungen Männer auf dem Parkplatz an der Matthiasstraße gegen 18 Uhr auf einem E-Scooter der Seniorin. Beim Vorbeifahren zog einer der beiden so stark an der Handtasche der Frau, dass diese stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Mit ihrer Beute sollen sie ein Stück auf dem Zweirad und anschließend zu Fuß geflüchtet sein.

Die Seniorin habe durch lautes Rufen auf sich aufmerksam gemacht, sodass ein Zeuge den beiden Verdächtigen gefolgt sei. Mit seiner Hilfe stellten Polizistinnen und Polizisten einen 16-Jährigen der sich in einem Busch nahe dem Tatort versteckt hatte.

Er und sein Komplize sollen auch für einen Diebstahl im Bereich der Othmarstraße verantwortlich sein. Hier gab eine Geschädigte (84) an, dass zwei Männer auf einem E-Scooter ihr eine kleine Tasche beim Vorbeifahren weggenommen haben.

Im Nachgang an die Feststellung der Identität auf einer Polizeiwache und der Sicherstellung des Mobiltelefons des Hauptverdächtigen haben die zuständigen Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 die weiteren Ermittlungen auch nach dem Mittäter wegen des Verdachts des Handtaschenraubs und des Diebstahls aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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