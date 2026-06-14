Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260614-1: Räuberischer Diebstahl in Sportgeschäft - Festnahme

Kerpen (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann betrat am Nachmittag des 13.06.2026 ein Sportgeschäft in Kerpen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts sprach ihn daraufhin an und bot ihm seine Hilfe bei der Produktauswahl an. Dabei bemerkte der Angestellte, dass neben dem Tatverdächtigen ein Paar Sportschuhe mit entfernter Diebstahlsicherung lag. In einer vom Tatverdächtigen mitgeführten Stofftüte befanden sich weitere Schuhe.

Darauf angesprochen, versuchte der 40-jährige aus dem Geschäft zu flüchten. Im Ausgangsbereich kam es dann zwischen ihm und dem Mitarbeiter zu einem körperlichen Gerangel, in dessen Folge der Mitarbeiter leichte Verletzungen erlitt. Der Tatverdächtige konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten bei der Überprüfung fest, dass der polizeibekannte Mann bereits wegen eines Haftbefehls gesucht wurde. Sie nahmen ihn umgehend fest und leiteten ein Strafverfahren ein.

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