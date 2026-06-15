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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260615-2: Auto überschlug sich - Fahrerin schwer verletzt

Brühl (ots)

Otto-Wels-Straße mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Alleinunfall am Samstagabend (13. Juni) in Brühl ist eine Autofahrerin (21) schwer verletzt worden. Feuerwehrkräfte retteten die Frau aus ihrem Wagen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Schwerverletzte in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen war die 21-Jährige gegen 21.30 Uhr mit ihrem Honda auf der Otto-Wels-Straße in Richtung Bonnstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärtem Grund sei sie vor einer Bahnbrücke im Bereich der "Falkenluster Allee" nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Geländer gestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn, überschlug sich, rutschte über die Fahrbahn und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und fertigen eine Verkehrsunfallanzeige. Weitere Beamte sperrten die Otto-Wels-Straße zwischen der Rheinstraße und der Bonnstraße bis kurz nach Mitternacht komplett ab. Mitarbeitende eines Transportunternehmens schleppten den beschädigten Unfallwagen ab. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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