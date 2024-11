Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241120-2: Zeugensuche nach vier Wohnungseinbrüchen

Brühl (ots)

Polizei bietet Beratung zum Einbruchschutz an

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten, die am Dienstag (19. November) in vier Wohnungen in Brühl eingebrochen sein sollen.

In allen vier Fällen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 13 die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein Geschädigter habe gegen 7.50 Uhr seine Wohnung an der Walberberger Straße verlassen. Als er gegen 18.20 Uhr zurückgekehrt sei, sei ihm ein beschädigtes Fenster aufgefallen. In der Wohnung hätten Unbekannte mehrere Räume und die darin befindlichen Schränke und Kommoden durchsucht. Nach derzeitigem Sachstand erbeuteten die Täter Uhren und Bargeld.

An der Richard-Bertram-Straße habe ein Geschädigter seine Wohnung gegen 8 Uhr verlassen und sei gegen 18 Uhr zurückgekommen. Dabei habe er ein Poltern aus seiner Wohnung gehört. Im Innern soll ein Schrank durchwühlt worden sein. Ersten Erkenntnissen zufolge sei nichts entwendet worden. An derselben Straße sei eine weitere Geschädigte gegen 17.30 Uhr nach Hause gekommen und habe ihre Wohnungstür nicht aufschließen können, da sie von innen verschlossen gewesen sei. Aus der Wohnung habe sie laute Geräusche gehört. Die Täter sollen zuvor ein Fenster eingeschlagen und einen Schrank durchwühlt haben.

Gegen 18 Uhr habe ein weiterer Brühler die Polizei alarmiert. Er sei in seiner Wohnung an der Wilhelm-Kamm-Straße gewesen und habe ein polterndes Geräusch gehört. Im Badezimmer habe er Dreck auf dem Boden festgestellt und durch das geöffnete Fenster gesehen, wie sich eine Person über den Gartenzaun in unbekannte Richtung entfernte.

In allen Fällen sicherten Polizisten Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige.

Sie möchten Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen? Dann melden Sie sich für eine unserer Gruppenberatungen im Beratungsraum der Kriminalprävention in Hürth oder Bergheim an. Auch für weitere Fragen und Tipps stehen Ihnen die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention telefonisch unter 02271 81 4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de zur Verfügung. Weitere Informationen lesen Sie auf unserer Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell