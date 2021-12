Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211222-3: Drei Privatwohnungen durchsucht und Drogen sichergestellt

Bergheim (ots)

Einen Verdächtigen zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung vorgeführt

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Mittwochmorgen (22. Dezember) drei Privatwohnungen in Bergheim durchsucht. In allen Objekten fanden die Ermittler geringe Mengen Rauschgift. In einer Wohnung lagerten fünf Ampullen Testosteron. Polizisten durchsuchten auch ein Auto, welches einer Zielpersonen zugeordnet werden konnte. Darin fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe. Das Rauschgift, das Testosteron und die Waffe stellten die Polizisten sicher.

Seit August ermittelt das Kriminalkommissariat 13 gegen einen Bergheimer (33). Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit seinen Mittätern (24, 25, 38) regen Drogenhandel betrieben zu haben. Durch intensive Ermittlungen erhärteten die Kriminalpolizisten die Beweislage derart, dass sie über die Staatsanwaltschaft Köln richterliche Beschlüsse zur Durchsuchung der Wohnungen erwirken konnten.

Mit Unterstützung von Kräften einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE), Polizisten der Bereitschaftspolizei und einem Drogenspürhund durchsuchten örtliche Kriminalbeamte die drei Objekte. Einen Verdächtigen trafen die Beamten an und brachten ihn zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung ins Kriminalkommissariat.

Die polizeilichen Maßnahmen in den einzelnen Objekten waren gegen 9 Uhr abgeschlossen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell