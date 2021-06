Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210609-3: Dieb wirft Glasscheibe mit Gullydeckel ein - Zeugensuche

Bedburg (ots)

Bargeld und Smartphones entwendet

In der Nacht zu Mittwoch (9. Juni) ist ein Unbekannter gegen 0 Uhr in ein Einkaufzentrum an der Bahnstraße eingebrochen und hat Bargeld sowie Smartphones gestohlen. Der männliche Täter ist von kräftiger Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und weiße Schuhe.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die den Fall beobachtet haben oder Hinweise zu einem möglichen Täter geben können, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Beamten der Polizei Rhein-Erft war während einer Streifenfahrt gegen 0 Uhr das optische Signal der Alarmanlage des Einkaufzentrums aufgefallen. Daher kontrollierten die Polizisten das Gebäude. Nach derzeitigem Sachstand hatte der noch unbekannte Täter eine Glasscheibe am Hintereingang des Gebäudes mit einem Gullydeckel zerstört und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell