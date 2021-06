Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210609-2: Unbekannte beschädigten Sitzbänke durch Feuer

Kerpen (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung an der 'Storchenwiese' geben können.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (8. Juni) eine Mülltonne in der Straße 'Im Abendbusch' entwendet. Die Tonne entleerten die Tatverdächtigen in der Zeit von 23.30 bis 7.30 Uhr auf der 'Storchenwiese'. Sie verteilten den Inhalt auf mehreren dort stehenden Sitzbänken und zündeten das Papier an. Die Sitzbänke wurden durch das Feuer stark beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 22 bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell