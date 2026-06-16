KI-Effizienz schützt das Klima und das Kapital
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Statement-Infos
Frankfurt am Main (voices)
Gerrit Aufderheide, Leiter Cybersecurity (BearingPoint) zum Themen-Impuls: „Serverfarm statt Bauernhof: Killt KI das Klima?".
Pressekontakt:
Alexander Bock
Global Senior Manager Communications
+4989540338029
alexander.bock@bearingpoint.com
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