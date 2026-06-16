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KI-Effizienz schützt das Klima und das Kapital

Statement-Infos

Frankfurt am Main (voices)

Gerrit Aufderheide, Leiter Cybersecurity (BearingPoint) zum Themen-Impuls: „Serverfarm statt Bauernhof: Killt KI das Klima?".


Pressekontakt:
Alexander Bock
Global Senior Manager Communications
+4989540338029
alexander.bock@bearingpoint.com

Copyright: BearingPoint GmbH / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell

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16.06.2026 – 11:00
Netzwelt

Serverfarm statt Bauernhof: Killt KI das Klima?
Niklas Panten
Niklas Panten
etalytics GmbH
 Gerrit Aufderheide
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BearingPoint GmbH
 Stephen Wehner
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Bergwaldprojekt e.V.
Gerrit Aufderheide

Gerrit Aufderheide

Leiter Cybersecurity (BearingPoint)

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