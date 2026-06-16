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Bergwaldprojekt e.V.

Killt KI das Klima? Es liegt wie immer an uns!

Statement-Infos

Höchberg / Würzburg (voices)

Stephen Wehner, Geschäftsführer (Bergwaldprojekt e.V.) zum Themen-Impuls: „Serverfarm statt Bauernhof: Killt KI das Klima?".


Pressekontakt:
Lena Gärtner
Leitung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Bergwaldprojekt e.V.
Otto-Hahn-Str. 13 97204 Höchberg
+4993199122011
lg@bergwaldprojekt.de

Copyright: Bergwaldprojekt / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Bergwaldprojekt e.V., übermittelt durch news aktuell

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16.06.2026 – 11:00
Netzwelt

Serverfarm statt Bauernhof: Killt KI das Klima?
Niklas Panten
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