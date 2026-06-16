Killt KI das Klima? Es liegt wie immer an uns!
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Statement-Infos
Höchberg / Würzburg (voices)
Stephen Wehner, Geschäftsführer (Bergwaldprojekt e.V.) zum Themen-Impuls: „Serverfarm statt Bauernhof: Killt KI das Klima?".
Pressekontakt:
Lena Gärtner
Leitung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Bergwaldprojekt e.V.
Otto-Hahn-Str. 13 97204 Höchberg
+4993199122011
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