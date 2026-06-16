Bergwaldprojekt e.V.

Killt KI das Klima? Es liegt wie immer an uns!

Statement-Infos

Höchberg / Würzburg (voices)

Stephen Wehner, Geschäftsführer (Bergwaldprojekt e.V.) zum Themen-Impuls: „Serverfarm statt Bauernhof: Killt KI das Klima?".



Pressekontakt:

Lena Gärtner

Leitung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Bergwaldprojekt e.V.

Otto-Hahn-Str. 13 97204 Höchberg

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