Junge Geflüchtete protestieren bei der Innenminister*innenkonferenz für Aufnahme und Bleiberecht

Parallel zu der Innenminister*innenkonferenz (IMK) in Würzburg findet vom 1. bis 3. Juni eine von terre des hommes geförderte Konferenz junger Geflüchteter statt. Gemeinsam mit der Partnerorganisation "Jugendlichen ohne Grenzen" und einem breiten Bündnis aus Geflüchteten- und Menschenrechtsorganisationen ruft terre des hommes zu der Demonstration "Bleiberecht und Aufnahme jetzt!" auf:

Pressekonferenz am 02.06.2022 um 10:00 Uhr in der Katholischen Hochschulgemeinde Würzburg

Demonstration am 02.06.2022 um 16:30 Uhr vom Hauptbahnhof zum Tagungsort der IMK

Die IMK steht vor einer Reihe von drängenden Fragen, die geklärt werden müssen, darunter die Aufnahme der Geflüchteten aus Afghanistan und der Ukraine und die Umsetzung der von der Ampel-Koalition beschlossenen Verbesserungen im Asylrecht, insbesondere die Bleiberechtsregelungen für langjährig geduldete Geflüchtete.

#DontForgetAfghanistan: Die Menschen in Afghanistan nicht im Stich lassen!

Die Bundesregierung lässt die Menschen in Afghanistan im Stich. Viele von ihnen, darunter auch Projektmitarbeitende von terre des hommes die sich für die Rechte von Kindern und Frauen eingesetzt haben, sind seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August 2021 in Lebensgefahr. Sogar Personen, die für deutsche Organisationen oder die Bundeswehr gearbeitet haben und deswegen von den Taliban verfolgt werden, haben oft keine Chance auf Aufnahme in Deutschland. Wir fordern deshalb Bundes- und Landesaufnahmeprogramme, die schnelle Aufnahme besonders schutzbedürftiger und gefährdeter Afghan*innen, eine Reform und Beschleunigung des Ortskräfteverfahrens und die Berücksichtigung aller gefährdeter Familienangehöriger bei der Aufnahme.

#BleiberechtJetzt: Schluss mit dem Angstzustand der Duldung!

Wir setzen uns dafür ein, dass die Bundesregierung allen geduldeten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen endlich Perspektiven eröffnet und die im Koalitionsvertrag vereinbarten Bleiberechtsregelungen großzügig und zeitnah umsetzt. Denn 242.000 geflüchtete Menschen leben in Deutschland mit dem unsicheren Status der Duldung, der Großteil von ihnen schon seit vielen Jahren. Die meisten sind aus dem Irak, Afghanistan, Nigeria, dem Iran oder aus russischen Teilrepubliken wie Tschetschenien geflohen. Ihr Alltag ist geprägt von Perspektivlosigkeit, Angst vor einer Abschiebung und der Einschränkung sozialer Rechte. Wir fordern deshalb von der IMK einen allgemeinen Abschiebungsstopp, damit sichergestellt ist, dass Menschen nicht noch schnell abgeschoben werden, bevor das neue Bleiberecht im Bundestag beschlossen wird.

Weitere Informationen zu unseren Protesten rund um die IMK, alle Termine, den Aufruf, Flyer, Plakate und vieles mehr finden Sie auf der Website des Protestbündnisses unter: www.imk2022.bayern

Erstunterzeichnende: Jugendliche ohne Grenzen | Aktionsbündnis gegen Abschiebung Rhein Main | Ausländer- und Integrationsbeirat Würzburg | Bayerischer Flüchtlingsrat | BumF e.V. | Bündnis "NoIMK Würzburg" | Bündnis 90/Die Grünen Würzburg | Flüchtlingsrat Augsburg | GRIPS Theater | Grüne Jugend Würzburg | Hessischer Flüchtlingsrat | Imedana e. V. | Jusos Würzburg-Stadt | Karawane München | Karawane Nürnberg | M.W.A.N.Z.A. e.V. | medico international e.V. | Münchner Flüchtlingsrat | Ökumenischer Asylkreis Würzburg | ÖKOPAX Würzburg | PRO ASYL Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. | Seebrücke München | Seebrücke Nürnberg | terre des hommes Deutschland e.V. | Weltladen Würzburg | Würzburger Flüchtlingsrat

Weitere Unterzeichnende: AFGHAN e.V. | Afghanistan NotSafe Köln-Bonn | AK Asyl Friedrichsdorf eV | Aktion Bleiberecht Freiburg | ARBEITSKREIS ASYL TRIBSEES der evangelischen Kirchengemeinde | Asyl-AK der KHG Würzburg | Aufbruch Ost Erfurt | Aufstehen gegen Rassismus | Aufstehen gegen Rassismus Chemnitz | Aufstehen gegen Rassismus Stuttgart | Augustinerkloster Würzburg | Ausbildung statt Abschiebung e.V. | Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. (BAG EJSA) | community 4 all Darmstadt | Deutsches Kinderhilfswerk e.V. | electra.ehre.tattoo | Flüchtlingshilfe Neu-Isenburg e.V. | Flüchtlingshilfe Mittelhessen e.V. | Flüchtlingsrat Brandenburg | Flüchtlingsrat Bremen | Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. | Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. | Flüchtlingsrat Thüringen e.V. | Flüchtlingsrat Wiesbaden | Fluchtraum Bremen e.V. | FlüRa Augsburg | Frauennetzwerk für Frieden e.V. | Freiraum Würzburg e.V. | GRÜNEN JUGEND Sachsen | Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz | Kindernothilfe | KinderRechteForum | KommMit e.V./BBZ Beratungszentrum und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migrant*innen | Migranos Movement | National Coalition Deutschland - Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention e.V. | No Lager Osnabrück | Oberzeller Franziskanerinnen | Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V. | OUTLAW Stiftung | Pax Christi Basisgruppe Nassau-Lahnstein | protestLEJ | Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein e.V. | Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. | Seebrücke Bamberg | Seebrücke Leipzig | Seebrücke Potsdam | Seebrücke Nürnberg | Solinet Hannover | SOLWODI Deutschland e.V. | V!VOVOLO e.V. | Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin e.V. | We´ll Come United | XENION - Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V. | Zusammenleben Willkommen

