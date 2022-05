terre des hommes Deutschland e. V.

Joshua Hofert wird neuer Vorstand Kommunikation bei terre des hommes

Osnabrück (ots)

Das Präsidium von terre des hommes hat Joshua Hofert zum neuen Vorstand Kommunikation berufen. Er tritt sein Amt in der Bundesgeschäftsstelle von terre des hommes in Osnabrück zum 1. Juni an.

"Wir freuen uns, mit Joshua Hofert einen Kinderrechtsexperten gefunden zu haben, der in seinen jungen Jahren eine außerordentliche kommunikative Kompetenz und eine ebensolche Kenntnis politischer Prozesse mitbringt und zudem unsere Projektarbeit in vielen Regionen der Welt aus eigener Anschauung kennt. Mit ihm werden wir das politische Profil von terre des hommes weiter schärfen und uns für die Durchsetzung der Rechte von Kindern weltweit stark machen", erklärte Regina Hewer, Vorsitzende des Präsidiums von terre des hommes.

Der 26-Jährige arbeitete bisher als Leiter des Referates Politik und Programme bei terre des hommes und war davor mehrere Jahre Mitglied im ehrenamtlichen terre des hommes-Präsidium, dem Aufsichtsrat des Vereins.

"terre des hommes wird heute mehr gebraucht denn je - als starke und unabhängige Stimme an der Seite der Kinder. Das zeigt der Krieg gegen die Ukraine mit seinen dramatischen Folgen gerade für Kinder und Familien vor Ort. Zugleich verschärft er globale Krisen und trifft damit Menschen weit über Europa hinaus, die an Armut, Hunger und an den Folgen der Klimakrise leiden. Mein Ziel als Vorstand wird sein, dass terre des hommes durch Spenden und Engagement mehr Unterstützung bekommt, um dort zu helfen, wo es am nötigsten ist", sagte Joshua Hofert.

Hofert wird Nachfolger von Birte Kötter, die terre des hommes im Februar dieses Jahres verlassen hat. Der terre des hommes-Vorstand ist damit personell wieder komplett; weitere Vorstandsmitglieder sind Beat Wehrle (Programme) und Ursula Gille-Boussahia (Finanzen/Verwaltung/Personal).

