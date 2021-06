BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Einladung zur Jahrespressekonferenz der BG BAU

Berlin (ots)

Online-Pressetermin/ 1. Juli 2021/ 11 - 12 Uhr

Wie entwickeln sich Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in der Bauwirtschaft und den baunahen Dienstleistungen? Wie hat sich die Corona-Pandemie ausgewirkt? Wo liegen die Unfallschwerpunkte und was sind die Ursachen? Was kann getan werden, um Baustellen sicherer zu machen?

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) präsentiert bislang unveröffentlichte Zahlen des Jahres 2020 im Rahmen einer Online-Pressekonferenz. Experten analysieren für Sie die Ergebnisse und geben Einblick in die Praxis.

am Donnerstag, dem 1. Juli 2021, um 11 Uhr

Ihre Gesprächspartner sind:

- Hansjörg Schmidt-Kraepelin , Hauptgeschäftsführer der BG BAU (ab 1. Juli) - Bernhard Arenz , Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU - Gerd Renz , Zimmerermeister, Präsident des Verbandes des Zimmerer- und Holzbaugewerbes Baden-Württemberg

Das Pressegespräch findet digital statt und kann im Livestream verfolgt werden. Für eine Teilnahme bitten wir um Ihre Anmeldung unter presse@bgbau.de. Nach der Akkreditierung erhalten Sie den Einwahllink und die Zugangsdaten für die Pressekonferenz am 1. Juli 2021.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Rückfragen und Kontakt:

Susanne Diehr, Pressesprecherin

presse@bgbau.de

Tel. 030 85781-690

Hintergrund - die BG BAU

Die BG BAU ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und baunahe Dienstleistungen und damit ein wichtiger Pfeiler des deutschen Sozialversicherungssystems. Sie betreut ca. 2,9 Millionen Versicherte in über 500.000 Betrieben und ca. 50.000 privaten Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.

Original-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell