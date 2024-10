MEDION

ERAZER YOUR ROAD TO VICTORY 2024: Bootcamp markiert den nächsten Schritt auf dem Weg zum Gamechanger

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Von spannenden Online-Qualifiers bis zum epischen Grand Final in Berlin - YR2V startet fulminant in die neue Saison. Unterstützt wird die Challenge durch Intel und die Innovationskasse.

Die Gamescom 2024 bot den perfekten Rahmen für den Auftakt von YOUR ROAD TO VICTORY (YR2V). Mit dem Bootcamp geht die Challenge nun in die nächste Runde. Bereits 16 Challenger haben sich qualifiziert und freuen sich nun auf das bevorstehende Bootcamp sowie das Grand Final. Doch die Reise zur Krönung des ERAZER Gamechangers 2024 hat gerade erst begonnen.

Auftakt zur Gamescom 2024

Auf der Gamescom 2024 wurden actiongeladene Battles auf einer speziell konzipierten Map, die in Zusammenarbeit mit dem bekannten Creator Gidek entstand, ausgetragen. Diese exklusive ERAZER Workshop Map ist ab sofort auch auf Steam verfügbar. Die ersten vier Challenger, die sich über die Battles auf der Gamescom qualifiziert haben, freuen sich bereits auf das bevorstehende Bootcamp und das Grand Final.

Spannende Online-Qualifier und internationale Challenger

Im Anschluss an die Gamescom fanden die Online-Qualifier statt, in denen die Teilnehmer:innen im 1vs1-Modus antraten. Diese Matches wurden live auf den Twitch-Kanälen von Mexify und Maxim übertragen. Ein besonderes Highlight war der internationale Qualifier, der von Rasmelthor live gestreamt wurde. Neben der DACH-Region sind erstmalig auch weitere bedeutende Märkte in Europa wie Frankreich, Niederlande und Belgien Teil der YR2V-Challenge. Im internationalen Schlagabtausch konnte sich Mawkzy durchsetzen, der derzeit Platz 1 im weltweiten Rocket League 1vs1-Ranking belegt.

Das Bootcamp - der nächste Schritt zum Gamechanger 2024

Die Game City in Wien war die letzte Gelegenheit sich für das bevorstehende Bootcamp zu qualifizieren. Zwei weitere Challenger konnten sich dort in den Battles durchsetzen. Damit stehen 16 Challenger fest, die sich auf das bevorstehende Bootcamp freuen können. Dort werden sie von den renommierten Coaches Rezears, Breezi, FlamE und AcroniK sowie den beiden Hosts Mexify und Maxim unterstützt, die ihre Protegés coachen, um in der ultimative Challenge im Grand Final zu dominieren. Als Location für das Bootcamp dient die legendäre SK Gaming Facility in Köln.

Neben den 16 Challengern aus dem Bootcamp stoßen noch zwei Qualifikant:innen zum Grand Final, die bei der Paris Games Week (23. - 27. Oktober 2024) ermittelt werden.

Der Showdown im Grand Final

In einem großen Offline-Finale im 1v1-Modus treten die 16 Challenger aus dem Bootcamp und die zwei Direktqualifikant:innen aus Frankreich gegeneinander an, um schließlich den ERAZER Gamechanger zu krönen. Mit Live-Publikum kommt beim Grand Final im XPERION Berlin am 16. November die unvergleichliche Atmosphäre eines Esport-Events auf. Renommierte Caster:innen und Analyst:innen werden das Finale begleiten und für ein episches Esport-Erlebnis sorgen. Auch wer nicht vor Ort sein kann, kann mitfiebern: Das Event wird in voller Länge live auf den Twitch-Kanälen von Maxim, Mexify und HoneyPuu gestreamt.

YR2V Season Pass - Mitmachen und Gewinnen

Für alle, die sich nicht für das Turnier qualifizieren konnten, bietet ERAZER den YR2V Season Pass an. Die Teilnehmer:innen haben hier die Möglichkeit, Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro zu gewinnen. Bereits die Anmeldung reicht für die Chance auf einen Gaming-PC im Wert von über 4.000 Euro (ERAZER Mechanic Epic Gamescom Edition). Durch das Lösen von Quests können weitere attraktive Preise, wie Hardware und Merch, erspielt werden. Weitere Informationen gibt es hier: Season Pass | Erazer.

Über ERAZER

Mit der Gaming-Marke ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvolles Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.

Über MEDION

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia- Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.

© 2024 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.

MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.

Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Original-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuell