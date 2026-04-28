Bundesärztekammer

130. Deutscher Ärztetag tagt vom 12. bis 15. Mai in Hannover

Berlin (ots)

Mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungs­gesetz steht Deutschland vor einem der umfangreichsten Sparpakete für die gesetzliche Krankenversicherung seit Jahrzehnten. Gleichzeitig stehen mit der geplanten Einführung des Primärversorgungssystems, der Neuregelung der Notfallversorgung und der praktischen Umsetzung der Krankenhausreform in den Ländern umfangreiche strukturelle Neuerungen im Gesundheitswesen bevor.

Welche Auswirkungen haben die Reformen auf die Versorgung? Wie verändern sich die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in unserem Gesundheitswesen? Wie lassen sich die Strukturen des Gesundheitswesens zukunftsfest ausgestalten? Mit diesen und weiteren aktuellen gesundheitspolitischen Fragen wird sich der 130. Deutsche Ärztetag vom 12. bis 15. Mai 2026 in Hannover beschäftigen.

An der Eröffnungsveranstaltung im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) am 12. Mai 2026 von 10.00 bis 12.00 Uhr wird auch Bundesgesundheitsministerin Nina Warken teilnehmen.

Ein Schwerpunkt der darauffolgenden Arbeitssitzungen des Ärztetages in der Eilenriedehalle des HCC ist das Themenfeld Sucht und Drogen. Gemeinsam mit dem Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung und weiteren hochkarätigen Referentinnen und Referenten werden die 250 Abgeordneten des Ärztetages über suchtmedizinische Entwicklungen, Prävention und die ärztliche Verantwortung im Umgang mit Abhängigkeitserkrankungen sprechen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den stoffgebundenen Suchterkrankungen. Der Ärztetag wird aber auch den Schutz von Kindern und Jugendlichen in einer zunehmend digitalen Welt in den Blick nehmen und darüber beraten, wie Mediensucht frühzeitig erkannt, wirksam verhindert und durch Stärkung der Medienkompetenz eingedämmt werden kann.

Neben vielen weiteren Themen wird sich das Parlament der Ärztinnen und Ärzte in diesem Jahr ausführlich mit der Fortentwicklung der (Muster-)Weiterbildungsordnung befassen.

Organisatorische Informationen

Vertreterinnen und Vertreter der Medien können sich unter dem folgenden Link zum 130. Deutschen Ärztetag anmelden:

https://baek.de/130-daet-anmeldung-pressevertreter

Weitere Informationen sowie die Tagesordnung des 130. Deutschen Ärztetages finden Sie auf der Website der Bundesärztekammer.

Im Future Meeting Space des Hannover Congress Centrums (HCC) ist ein Pressezentrum eingerichtet. Dort finden auch die Pressekonferenzen während des Ärztetages statt.

Pressekonferenzen (auch als Online-Stream)

Mittwoch, 13. Mai 2026, ca. 12.30 Uhr

Donnerstag, 14. Mai 2026, ca. 12.30 Uhr

Hannover Congress Centrum (HCC), Future Meeting Space

Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover

Über das Online-Pressezentrum der Bundesärztekammer lassen sich die Plenarsitzungen und Pressekonferenzen auch online verfolgen sowie Presseinformationen und Videos abrufen.

In der Bildergalerie werden Pressefotos vom 130. Deutschen Ärztetag kostenfrei zum Download bereitgestellt.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und Terminabsprachen an die Pressestelle der Bundesärztekammer (per E-Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 400 456-700).

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