Bundesärztekammer

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Einladung zur Pressekonferenz zum 130. Deutschen Ärztetag am 28.04.2026 um 11 Uhr in Berlin

Berlin (ots)

Mit dem GKV-Beitragssatzstabilitätsgesetz steht Deutschland vor einem der umfangreichsten Sparpakete für die gesetzliche Krankenversicherung seit Jahrzehnten. Gleichzeitig stehen mit der geplanten Einführung des Primärversorgungssystems, der Neuregelung der Notfallversorgung und der praktischen Umsetzung der Krankenhausreform in den Ländern umfangreiche strukturelle Neuerungen im Gesundheitswesen bevor.

Welche Auswirkungen haben die Reformen auf die Versorgung? Wie verändern sich die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in unserem Gesundheitswesen? Wie lassen sich die Strukturen des Gesundheitswesens zukunftsfest ausgestalten?

Mit diesen und weiteren aktuellen gesundheitspolitischen Fragen wird sich der 130. Deutsche Ärztetag vom 12. bis 15. Mai 2026 in Hannover beschäftigen.

Wir möchten vorab mit Ihnen über die Themen des Deutschen Ärztetages ins Gespräch kommen und laden Sie herzlich ein zur

Pressekonferenz

am: Dienstag, 28. April 2026

um: 11.00 Uhr

Ort: Bundesärztekammer, Raum Köln 1.2, Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin

Als Gesprächspartner werden Ihnen Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, und Ulrich Langenberg, Geschäftsführender Arzt der Bundesärztekammer, zur Verfügung stehen.

Falls Sie nicht vor Ort dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit zur Teilnahme per Videokonferenz (MS Teams). Bitte verwenden Sie den folgenden Link zur Einwahl:

Am Computer oder über mobile App:

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Besprechungs-ID: 313 657 877 014 64

Passcode: jB9cD2Wr

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Ihre Fragen können Sie im Chat oder per E-Mail an online-pk@baek.de richten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen könnten. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) an.

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