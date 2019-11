ARTEKino Festival: Europäisches Online-Filmfestival / 01/12/2019- 31/12/2019 7 artekinofestival.com

ARTE G.E.I.E.

01/12/2019- 31/12/2019

- Kostenfreies Online-Filmfestival artekinofestival.com - 10 Filme in 10 Sprachen in 45 Ländern abrufbar - Zuschauer bestimmen den Preisträger

In seiner vierten Ausgabe präsentiert das "ArteKino Festival" unter artekinofestival.com eine Auswahl von 10 europäischen Filmen junger Regisseurinnen und Regisseure, die in 10 Sprachen in 45 europäischen Ländern online abgerufen werden können. Die 10 Langfilme, darunter 7 Erstlingswerke, erzählen von 10 Ländern, 10 Kulturen in 10 Sprachen. Sie sind Ausdruck der faszinierenden Vielfalt eines vereinten und gleichzeitig facettenreichen Europas. Als Zeugen und Akteure ihrer Zeit stehen die sowohl fiktionalen als auch dokumentarischen Filme von fünf Regisseurinnen und fünf Regisseuren für den Dialog und die Begegnung, die Bereicherung durch Andere und den grenzüberschreitenden Perspektivwechsel.

Unser Ziel ist es, eine neue Verbindung zwischen den Werken, ihren Autoren und einem breiten Publikum zu schaffen, das neugierig darauf ist, neue und relevante Perspektiven auf aktuelle Anliegen und Themen zu entdecken.

ARTE setzt sich seit seiner Gründung für gemeinsame europäisch kulturelle Werte ein. Kreativität und Pluralität gehören zu den wichtigsten Säulen. Dank der digitalen Medien kann der Sender das europäische Ideal, für das all seine Programme stehen, mit immer mehr Europäern teilen und die breite Öffentlichkeit dort ansprechen, wo sie zu erreichen ist: im Internet. Das 2016 ins Leben gerufene "ArteKino Festival" ist daher eines der leuchtenden Beispiele des erklärten Ziels des Senders ARTE, die unglaubliche Vielfalt des europäischen Autorenkinos zu fördern und so vielen Menschen wie möglich - kostenfrei und online - zugänglich zu machen.

Das auf Initiative der ArteKino-Stiftung ins Leben gerufene Festival wurde durch EU Förderung, Kreatives Europa - MEDIA, und privaten Geldgebern unterstützt. Die ArteKino-Stiftung unterstützt auch Spielfilmprojekte in der Entwicklung durch den "ArteKino International Prize", der auf einem Dutzend großer Filmfestivals vergeben wird. Mit dem "ArteKino Film des Monats" ist jetzt jeden Monat unter artekinofestival.com, arte.tv und der YouTube-Kanal ARTE Cinema ein Film oder Schwerpunkt abrufbar.

