ZDF

ZDFkultur deckt auf: "Das Geheimnis der Bilder"

Meisterwerke aus der Modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

In der neuen Ausgabe von "Das Geheimnis der Bilder" entschlüsselt ZDFkultur Gemälde aus dem Besitz der Modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken unter https://geheimnis-der-bilder.zdf.de/

"Geheimnis der Bilder" ist ein interaktives Online-Modul, das dazu einlädt, bedeutende Gemälde aus Museen in ganz Deutschland zu entdecken: Besucherinnen und Besucher erfahren beim Klick auf bestimmte Bildpunkte mehr über Kunstwerk und Künstler, über versteckte Anspielungen und historische Zusammenhänge. Die Inhalte werden in Kooperation mit Kuratoren aus den jeweiligen Museen entwickelt. Mit jeder neuen Ausgabe von "Das Geheimnis der Bilder" erweitert sich das Spektrum.

So nimmt ZDFkultur gemeinsam mit der Modernen Galerie die rätselhaft schöne und schön rätselhafte Stadtansicht von Lüneburg unter die Lupe, die der deutsch-amerikanische Künstler Lyonel Feininger 1924 schuf. Hellsichtiges erfahren die Betrachter auch aus Ludwig Meidners Gemälde Apokalyptische Landschaft (Am Hafenplatz) von 1913, in dem sich die Dynamik einer Stadt zu überschlagen scheint. Und wie kam eigentlich Max Slevogt dazu, 1901 einen Orang-Utan zu malen? Im selben Jahr entstand Slevogts Porträt der japanischen Tänzerin und Schauspielerin Sada Yakko, die auf ihrer Europatournee so manchen Künstler inspirierte. Was der Schriftzug auf der Rückseite des Bildes bedeutet, entschlüsselt ZDFkultur. Insgesamt 16 Werke, darunter auch historische Fotografien, werden in der neuen Ausgabe "Das Geheimnis der Bilder" detektivisch erforscht. Sie alle kommen aus den Beständen der Modernen Galerie, in der das Saarlandmuseum die Kunst des 19. Jahrhunderts bis zur Kunst der Gegenwart präsentiert.

Das "Geheimnis der Bilder", das ZDFkultur in Zusammenarbeit mit verschiedenen Museen realisiert, ist eines der digitalen Formate, mit denen das ZDF das Verständnis für Kunst und Kultur fördert und selbst als Kulturproduzent tätig wird. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen wie Literatur, Musik, Reisen, Kunst und Design - mit neuen, interaktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.

Ansprechpartnerinnen:

Dr. Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de, Katharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkultur

ZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.de

ZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkultur

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell