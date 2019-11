ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 9., und Sonntag, 10. November 2019

Mainz (ots)

Samstag, 9. November 2019, 17.10 Uhr Länderspiegel Moderation: Andreas Klinner Verkehrswende in den Städten - Wie Autos immer mehr verdrängt werden Berlin gedenkt und feiert - Zehntausende beim Mauerfall-Jubiläum Mit oder ohne AfD? - Heftige Debatte in Thüringens CDU Hammer der Woche - Planungschaos bei Umgehungsstraße Samstag, 9. November 2019, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gast: David Wagner, Trainer FC Schalke 04 Fußball-Bundesliga, 11. Spieltag Topspiel: Bayern München - Borussia Dortmund SC Paderborn - FC Augsburg FC Schalke 04 - Düsseldorf 1. FSV Mainz - Union Berlin Hertha BSC - RB Leipzig 1. FC Köln - Hoffenheim (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 13. Spieltag Holstein Kiel - Hamburger SV SV Sandhausen - Greuther Fürth VfL Osnabrück - VfB Stuttgart Frauenfußball: England - Deutschland, Länderspiel Sonntag, 10. November 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Deutschland verändert sich: Arbeit Deutschland verändert sich. Die Welt wird zunehmend digitaler, was unsere Arbeitswelt grundlegend verändern wird. Die meisten Berufsbilder werden vor neue Herausforderungen gestellt. Im Rahmen der Reihe "Deutschland verändert sich" geht es um das Thema Arbeit. In der Mobilität, der Verwaltung, der Medizin und der Pflege werden die neuen Herausforderungen am schnellsten spürbar sein. Computer, die auf Dialoge mit einem Menschen eigenständig reagieren, sind keine Vision mehr. So ist es in Großbritannien bereits möglich, zusammen mit dem Sprachassistenten von Amazon, Alexa, zu beten. Außerdem kann Alexa Fragen zur Taufe beantworten, kennt sich mit Hochzeiten aus und weiß über Beerdigungen Bescheid. Die Teppichmanufaktur Habbishaw in Hessen hat sich digital aufgestellt: Kunden können im Internet ihren eigenen Teppich gestalten, der dann in der Teppichfabrik gefertigt wird. Durch die Digitalisierung ist es dem Juniorchef gelungen, die Firma weiterzuführen. Digitale Nomaden arbeiten unabhängig von Raum und Zeit. Sie bekommen ihre Aufträge online und erfüllen sie, wenn es für sie zeitlich passt. So kann es sein, dass der digitale Nomade von Thailand aus für einen Auftraggeber in Deutschland arbeitet. Damit aber noch nicht genug: Der Tele-Arzt ist online mit einem Krankenwagen verbunden und diagnostiziert per Internetverbindung. Hausbesuche entfallen, dafür sitzen der Patient und der Arzt jeweils vor ihren Computern. Die Welt wird zunehmend digitaler. Dies wird unsere Jobs grundlegend verändern. Sonntag, 10. November 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball-Bundesliga - Nachspiel zum 11. Spieltag Sportmedizin: Psychologische Betreuung Boxen: Kampfabend in Hamburg - Zusammenfassung Behinderten-Sport: Leichtathletik-WM - Aktuelle Reportage aus Dubai Basketball: Bundesliga, 7. Spieltag - Bayern München - ALBA Berlin Sonntag, 10. November 2019, 19.10 Uhr Berlin direkt Moderation: Shakuntala Banerjee CDU, AfD und eine irre Debatte - Zwischen roten Linien und Tabubruch Deutschland, China und 5G - Warum die GroKo keine Linie hat

