ARTE G.E.I.E.

23 ARTE-Koproduktionen beim 37. Filmfest München

Strasbourg (ots)

Beim 37. Filmfest München ist ARTE mit insgesamt 23 Koproduktionen vertreten. Darunter viele Filme, die zuvor beim diesjährigen "Festival de Cannes" nominiert und teilweise ausgezeichnet wurden; u.a. BACURAU, LIBERTÉ, LA GOMERA, IT MUST BE HEAVEN, DER VERRÄTER und LES MISÉRABLES.

WETTBEWERB CINEMASTERS

BACURAU von Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles ARTE France Cinéma, Cinemascópio, SBS International, Globo Filmes, Simio Filmes, Telecine, Canal Brasil Brasilien 2019 Mit: Bárbara Colen, Thomás Aquino, Udo Kier, Sonia Braga

LIBERTÉ von Albert Serra ARTE Cofinova, Idéale Audience, Rosa Films, Andergraun Films, Lupa Film Deutschland/Frankreich/Portugal/Spanien 2019 Mit: Helmut Berger, Marc Susini, Iliana Zabeth, Théodora Marcadé, Baptiste Pinteaux

WETTBEWERB CINECOPRO

GAZA Dokumentarfilm von Garry Keane ZDF/ARTE, Real Films, Filmoption International, Fine Point Films, Gebrüder Beetz Filmproduktion Irland/Kanada/Deutschland/Frankreich/Niederlande/Schweden/Marokko 2018

LA GOMERA (THE WHISTLER) von Corneliu Porumboiu WDR/ARTE France Cinéma, 42 KM Film, Les Films du Worso, Komplizen Film, Film I Vast, Filmgate Films, Studioul de Creatie Cinematografic Rumänien/Frankreich/Deutschland 2019 Mit: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agustí Villaronga, Sabin Tambrea

IT MUST BE HEAVEN von Elia Suleiman ZDF/ARTE, Rectangle Productions, Pallas Film GmbH, Possibles Media II, Zeyno Film, Nazila Films Deutschland/Frankreich/Kanada/Türkei 2019 Mit: Elia Suleiman

DER VERRÄTER (IL TRADITORE) von Marco Bellocchio ZDF/ARTE France Cinéma, Kavac Films, IBC Movie, The Match Factory, Gullane Entertenimento, Ad Vitam Italien/Deutschland/Brasilien/Frankreich 2019 Mit: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi

NEUES DEUTSCHES FERNSEHEN

EIN DORF WEHRT SICH von Gabriele Zerhau ZDF/ARTE, Hager Moss Film, Mona Film Produktion Deutschland/Österreich 2018 Mit: Fritz Karl, Brigitte Hobmeier, Harald Windisch

DER SOMMER NACH DEM ABITUR von Eoin Moore ZDF/ARTE, Ziegler Film Deutschland 2018 Mit: Bastian Pastewka, Fabian Busch, Hans Löw, Pegah Ferydoni, Charly Hübner

NEUES DEUTSCHES KINO

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT von Ilker Çatak ZDF/ARTE, if...Productions, Loin Derrière l'Oural Deutschland/Frankreich 2018 Mit: Anne Ratte-Polle, Ogulcan Arman Uslu, Godehard Giese

LARA von Jan-Ole Gerster RBB/BR/ARTE, Schiwago Film, Studiocanal Deutschland 2019 Mit: Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung, Volkmar Kleinert, Rainer Bock, Gudrun Ritter

STERNE ÜBER UNS von Christina Ebelt ZDF/ARTE, 2Pilots Filmproduction Deutschland 2019 Mit: Franziska Hartmann, Claudio Magno, Kai Ivo Baulitz, Nicole Johannhanwahr, Davina Donaldson, Elias Reichert

WAS GEWESEN WÄRE von Florian Koerner von Gustorf WDR/ARTE, Flare Film Deutschland 2019 Mit: Christiane Paul, Ronald Zehrfeld, Sebastian Hülk

SPOTLIGHT

LES MISÉRABLES von Ladj Ly ARTE Cofinova, SRAB Films, Rectangle Productions Frankreich 2019 Mit: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly

WER 4 SIND von Thomas Schwendemann ZDF/ARTE, Sky Deutschland Fernsehen, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Kick Film Deutschland 2019 Mit: Michael Beck, Michael Schmidt, Thomas Dürr, Andreas Rieke

THE WILD GOOSE LAKE von Diao Yi'nan ARTE France Cinéma, Green Ray Films, Memento Films, He Li Chen Guang International China, Frankreich 2019 Mit: Ge Hu, Lun Mei Gwei, Fan Liao, Qian Wan, Dao Qi

C'EST ÇA L'AMOUR von Claire Burger ARTE France Cinéma, Dharamsala, Mars Films, Scope Pictures Frankreich 2019 Mit : Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg

LA CORDILLERA DE LOS SUENOS Dokumentarfilm von Patricio Guzmán ARTE France Cinéma, Sampek Productions, Market Chile Chile/Frankreich 2019

MESSER IM HERZ (UN COUTEAU DANS LE COEUR) von Yann Guzmann ARTE France Cinéma, CG Cinéma Frankreich 2019 Mit: Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran, Jonathan Genet, Khaled Alouach

INTERNATIONAL INDEPENDENTS

Domingo von Fellipe Gamarano Barbosa, Clara Linhar ARTE France Cinéma, Republica Pureza Films, Gamarosa, Damned Films Frankreich 2019 Mit: Ítala Nandi, Camila Morgado, Augusto Madeira, Martha Nowill, Michael Wahrmann

NEUE DEUTSCHE SERIEN

DIE NEUE ZEIT von Lars Kraume ZDF/ARTE, zero one film, Constantin Television, Nadcon Film Deutschland 2019 Mit: August Diehl, Anna Maria Mühe, Trine Dyrholm, Valerie Pachner, Ludwig Trepte

VIRTUAL WORLDS

THE SUN - EDWARD MUNCH IN VIRTUAL REALITY von Mike Robbins & Harmke Heezen ZDF/ARTE, Gebrüder Beetz Filmproduktion, Substance Films SF, High Road Stories, Creative Europe, ZEFYR Media Fund, Kristiansand Kommune Deutschland, Frankreich, Norwegen 2019

MONK BY THE SEA - CASPAR DAVID FRIEDRICH IN VIRTUAL REALITY von Mike Robbins & Harmke Heezen ZDF/ARTE, Gebrüder Beetz Filmproduktion, Camera Lucida, Lucid Realities, High Road Stories, Creative Europe Deutschland, Frankreich, Norwegen 2019

100 JAHRE BAVARIA FILM

DER OCHSENKRIEG von Franz Osten Restaurierte Fassung: ZDF/ARTE, DFF - Münchner Lichtspielkunst AG (Emelka) (München), Mit: Fritz Greiner, Thea Steinbrecher, Viktor Gehring, Kurt Gerdes, Ernst Rückert

Pressekontakt:

Lucia Göhner / lucia.goehner@arte.tv / T +33 (0)390 14 21 57 / F +33

(0)388 14 23 50

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell