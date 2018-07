Weser-Kurier: Interview mit Staatssekretär Ulrich Nussbaum im "Weser-Kurier" vom 6.Juli 2018:

Bremen (ots) - Staatssekretär Nussbaum zur "Nulllösung" bei Zöllen: "So einfach ist es nicht."

Die vom deutschen US-Botschafter Richard Grenell vorgeschlagene komplette Streichung aller Einfuhrzölle auf Autos in den USA und Europa ist nach Einschätzung des Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium, Ulrich Nussbaum, keine Lösung im Handelsstreit. "So einfach ist es nicht", sagte Nussbaum dem WESER-KURIER. "Dann würden entsprechende Vereinbarungen automatisch für andere Länder gelten. Deshalb brauchen wir einen klugen Ansatz, der am Ende sowohl berechtigte Interessen der USA als auch Europas berücksichtigt."

Wichtig sei jetzt, dass die EU im Handelsstreit geschlossen auftrete, sagte Nussbaum. "Deshalb werden wir mit Frankreich und mit der Kommission und unseren europäischen Partnern in jedem Stadium des Konflikts die richtige Antwort bestimmen." Die Politik von US-Präsident Donald Trump sei zum Nachteil der amerikanischen Wirtschaft. "Wir wissen und sagen es ihnen, dass sich die Amerikaner mit ihren Strafzöllen selbst schaden."

Nussbaum warnte davor, die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) auszuhebeln. "Die USA sind das erste westliche Land, das dies Regeln in Frage stellt. Amerika versucht, die WTO ins Abseits zu stellen. Dagegen müssen wir uns wehren."

