Halle (ots) - Die 1958 auf dem Friedhof Dessau-Ziebigk willkürlich beigesetzten zehn Mitglieder des anhaltischen Herzogshauses sollen in die Marienkirche in Dessau umgebettet werden. Das erfuhr die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Darauf zielt eine zwischen der Stadt Dessau-Roßlau, der Evangelischen Landeskirche Anhalts und dem Haus Anhalt getroffene Einigung, die von Ministerpräsident Reiner Haseloff moderiert wurde. Mit der Umbettung "würde eine Rückführung an einen authentischen Ort und eine Zusammenführung der Familie erreicht werden", sagte der Ministerpräsident.

