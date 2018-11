Hamburg (ots) - Die DAK-Gesundheit ergänzt ihre Strategien in der Kommunikation. Mit ihrer Initiative "Für ein gesundes Miteinander" und der dazugehörigen Kampagne zeigt die Krankenkasse Haltung und bringt sich mit einem erneuten Impuls aktiv in die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems ein. Ihre neue Kampagne bietet Negativität, Aggression und Abgrenzung in der Gesellschaft die Stirn. Sechs unorthodoxe, disruptive Themen-Motiven setzen erste Impulse und zeigen auf, dass oftmals jeder Problem und Lösung zugleich ist. Jeder kann etwas aktiv tun und sich somit auch aktiv beteiligen. Mit dem Einstiegsmotiv "Ganz schön krank, Leute" thematisiert die Kasse beispielsweise psychische Risiken im Zusammenhang mit den sozialen Netzwerken.

"Wie wir miteinander umgehen, aufeinander achten und welche Werte uns im Alltag begleiten, hat großen Einfluss auf unser aller Gesundheit - physisch wie psychisch.", erläutert Falk Oelschläger, Leiter Strategisches Marketing bei der DAK-Gesundheit, die Hintergründe. "Deshalb ist unsere Kampagne eine neuartige, strategische Weiterentwicklung unseres ganzheitlichen Gesundheitsbegriffs und dabei gleichzeitig eine Herzensangelegenheit. Hier sehen wir uns als Kasse in der Pflicht."

Mit ihrer nahezu 250 jährigen Geschichte ist die DAK-Gesundheit die traditionsreichste Krankenkasse in Deutschland und kümmert sich nachhaltig darum, dass Menschen gesund werden und gesund bleiben. Ein gesellschaftlicher Auftrag, der mit der neuen Kampagne nun um einen dritten Aspekt ergänzt wird: dem gesunden Miteinander. Damit hebt sich die DAK-Gesundheit klar von anderen Krankenkassen ab.

Für Idee und Umsetzung ist die Agentur Philipp und Keuntje verantwortlich, die die DAK-Gesundheit im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens im Oktober als neuen Kunden gewinnen konnte. "Wir sind glücklich, mit der DAK-Gesundheit nicht nur einen Kunden, sondern echte Überzeugungstäter 'Für ein gesundes Miteinander' gefunden zu haben.", ergänzt Robert Müller, Executive Creative Director bei PUK.

Die neue Kampagne geht ab 26. November deutschlandweit in OOH und mit diversen Online-Aktivitäten an den Start. Die Website gesundes-miteinander.de vertieft die Themen und bietet neben Informationen auch erste praktische Hilfestellungen für den Alltag.

Das Team bei der DAK-Gesundheit: Leiter Strategisches Marketing: Falk Oelschläger Leiter Markenführung: Marcel Nast

Das Team bei PUK: Geschäftsführer Beratung: Oliver Kielinski Executive Client Service Director: Eva-Christin Putz Projektmanagement: Julia Mutter, Sandra Seelisch, Christina Klein, Charlotta Dittmann Executive Creative Director: Robert Müller Art Direktion: Marian Schütt Text: Nina Drangmeister Strategie: Christina Appleton Reinzeichnung: Mareike Dörries, Dorothea Buscek Produktion: Sascha Jeide, Heike Mucha

Mediaagentur: Crossmedia

