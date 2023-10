Amazon.de

unBoxed 2023: Amazon Ads kündigt Vielzahl neuer AdTech-Lösungen für verbesserte Kampagnenplanung und -messung an

Amazon Ads kündigte heute auf der jährlichen unBoxed Konferenz eine Vielzahl neuer Lösungen in den Bereichen Kampagnenplanung, -aktivierung und -messung an. Werbetreibende können so zukünftig besser steuern, welche Zielgruppen sie erreichen und erhalten zudem schnellere, handlungsorientierte Einblicke in die Performance ihrer Werbeanzeigen.

"Werbetreibende sagen uns oft, dass ihre größte Herausforderung ist, die Wirkung ihrer Marketingaktivitäten nachzuweisen und dass weiterhin die Schwierigkeit besteht, die Performance über die gesamte Customer Journey hinweg zu messen. Werbetreibende benötigen mehr handlungsorientierte Erkenntnisse, um aktuelle und potenzielle Kundinnen und Kunden im großen Stil zu erreichen", sagte Kelly MacLean, Vice President von Amazon DSP. "Unser Ziel ist es, dieses Problem zu lösen und Werbetreibenden dabei zu helfen, in einer Welt modellbasierter Lösungen erfolgreich zu sein. Denn wie Marken ihr Publikum morgen erreichen, wird völlig anders aussehen als heute. Wir vereinfachen grundlegende Marketingaufgaben wie die Planung, Aktivierung und Messung von Kampagnen und ich freue mich darauf zu sehen, wie Werbetreibende unsere neuen Lösungen nutzen werden, um zusätzliche Reichweite zu gewinnen und damit bedeutsame Ergebnisse zu erzielen."

Amazon Ads kündigte mehrere ergänzende Lösungen innerhalb der Amazon DSP, Amazon Ads APIs und der Amazon Marketing Cloud an. Diese sollen Werbetreibende zukünftig durch umfassendere Einblicke in ihre Zielgruppe, erweiterte Kampagnenplanung, Aktivierung und Optimierungsmöglichkeiten sowie eine umfassendere Messung unterstützen.

Wirkungsvollere Aktivierung und Optimierung von Kampagnen

Sobald Werbetreibende ihr Marketingbudget allokiert haben, erleichtert Amazon Ads die Aktivierung und Optimierung der Kampagnenleistung. Werbetreibende können nun ihre AMC-Erkenntnisse mit nur wenigen Klicks in benutzerdefinierte Zielgruppen umwandeln, die in der Amazon DSP verwendet werden können. AMC Audiences verfügt neuerdings auch über eine benutzerdefinierte "Lookalike"-Modellierungsfunktion, mit der Werbetreibende eine inkrementelle Zielgruppenreichweite entsprechend den Kampagnenzielen freischalten können. Darüber hinaus umfassen die neuesten Verbesserungen der Amazon DSP prädiktive Modellierung. Das bietet für Werbetreibende die Möglichkeit, bestimmte KPIs wie Reichweite oder Conversion festzulegen und mithilfe der Amazon DSP die Kampagnengebote entsprechend zu optimieren. Mit diesen Lösungen konnte zum Beispiel ein amerikanischer Streaming-TV-Anbieter, der neue Abonnements gewinnen wollte, die Cost-per-Action (CPA) seiner Kampagne um 39 % senken. Eine nationale Automobilmarke, die von der Amazon DSP modellierte Zielgruppen nutzte, verzeichnete außerdem einen um 40 % niedrigeren CPA als das ursprüngliche Kampagnenziel.

Amazon Ads erweitert zusätzlich die Bandbreite der in Echtzeit verfügbaren Kampagnen-Metriken für Werbetreibende. Der Amazon Marketing Stream, eine Push-basierte API-Lösung, die stündlich Kampagnen-Metriken liefert, ist nun weltweit verfügbar und umfasst neben bereits bestehenden Berichten für

Sponsored Products, Sponsored Brands, und Sponsored Display nun auch Amazon DSP-Metriken. Quartile, die weltweit größte, kanalübergreifende E-Commerce-Werbeplattform, nutzte den Amazon Marketing Stream bereits, um eine durchschnittliche Steigerung der Conversion-Rate um 15 % und eine Umsatzsteigerung von 45,6 % über die Amazon Ads-Kampagnen innerhalb des gesamten Kundenstamms zu erzielen.[1] Rapid Retail Analytics ergänzt den Amazon Marketing Stream mit stündlichen Amazon-Retail-Metriken wie Umsatz, Traffic und Produktbestandsniveaus. Werbetreibende können diese Erkenntnisse mit dem Amazon Marketing Stream kombinieren, um Kampagnen nahezu in Echtzeit zu optimieren. Die Werbeagentur Acorn-I nutzte sowohl den Amazon Marketing Stream als auch Rapid Retail Analytics, um Naturediet, eine Marke für Hundefutter, dabei zu unterstützen, ihre Kampagnen während der Haupteinkaufszeiten zu optimieren. So konnte der ROAS um 27 % gesteigert werden.

Umfassende Messung

Amazon Ads hat auch seine "New-to-Brand" Metrik-Suite erweitert, die Werbetreibenden hilft, Neukunden besser zu verstehen, zu erreichen und ihre Kampagnen darauf basierend zu optimieren. Die amerikanische Kosmetikmarke Hero Cosmetics arbeitete mit Perpetua der E-Commerce-Agentur Flywheel zusammen, um eine "New-to-Brand" Analyse durchzuführen und bestätigte, dass 76 % der Kundinnen und Kunden, die ihre Online-Video-Anzeigen gesehen hatten, Neukunden waren. Dank der neuen "New-to-Brand-Consideration "-Metriken können Werbetreibende nun - je nach Kampagne - nachvollziehen, wie viele Kundinnen und Kunden ihre Anzeige gesehen, die Produktseite der Marke besucht oder erstmals in den letzten 12 Monaten ein Produkt in ihren Warenkorb gelegt haben. Mit diesen Erkenntnissen können Werbetreibende verstehen, wie ihre Werbung die Reichweite und das Engagement innerhalb eines neuen Publikums steigert.

Um die Customer Journey vollständig zu verstehen, müssen alle verfügbaren Erkenntnisse zu den Touchpoints einer Marke so einfach und effektiv wie möglich genutzt werden. Mit dem Amazon DSP Events Manager können Werbetreibende Predictive Audiences erstellen - also Zielgruppen basierend auf zukünftigen Prognosen -, die Performance ihrer Aktivitäten messen und Optimierungen mithilfe von first-party Conversion- und anderen Signalen automatisieren. Zum Beispiel könnte ein Autohändler dadurch ein tieferes Verständnis dafür bekommen, dass "New-to-Brand"-Käufe von Personen, die auf der Website Videos angesehen haben, später zu weiteren Käufen führen. Marken können den Events Manager verwenden, um in der Amazon DSP auf Grundlage dieser Erkenntnisse neue Predictive Audiences zu erstellen. Zusätzlich können durch das Tool die relevantesten Zielgruppen erreicht, die Erfolgsmessung der Kampagnen angepasst und Prozesse entsprechend optimiert werden. Finanzdienstleistungs- und Automobilmarken, die den Events Manager verwendet haben, konnten die Kosten pro Akquisition bereits um 30 % oder mehr senken.

Der Events Manager wird in Kürze in die Amazon Marketing Cloud integriert - die Data Clean Room Lösung von Amazon - wo Werbetreibende die neuen AMC-Template Analytics verwenden können. AMC bietet allen Werbetreibenden, also auch denen, die nicht im Amazon Store verkaufen, die Möglichkeit, ihre first- und third-party-Signale zu analysieren, um Erkenntnisse bezüglich zentraler Marketingziele wie Cross-Media Reichweite, Impressions und Conversions zu generieren. Mit AMC Template Analytics nutzen Werbetreibende jetzt vorgefertigte Vorlagen, um diese Erkenntnisse schneller und ohne Codeentwicklung zu generieren.

"Die heutige Customer Journey ist komplex. Werbetreibende benötigen die Fähigkeit, unterschiedliche Signale einfach zusammenzuführen und auf eine Weise zu analysieren, die ihren individuellen Geschäftsanforderungen entspricht. Dazu gehört es zum Beispiel zu verstehen, welche Kombination von Touchpoints zum Kaufabschluss führt. Genau das lösen wir mit der Amazon Marketing Cloud", sagt Paula Despins, Vice President of Measurement, Planning, and Amazon Marketing Cloud. "Mehr Einblicke bedeuten wirkungsvollere Werbung sowohl für Marken als auch für Kundinnen und Kunden und das ist es, worum es letztendlich geht."

Mehr über die aktuellen Ankündigungen von Amazon Ads auf der unBoxed Konferenz 2023 erfahren Sie unter advertising.amazon.com.

[1] Interne Amazon Studie

