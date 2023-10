Amazon.de

Größter Abnehmer erneuerbarer Energien: Amazon kündigt 39 neue Nachhaltigkeitsprojekte in Europa an - darunter zwei Offshore-Windparks in Deutschland

München (ots)

Mit einer Kapazität von mehr als 670 MW ist Amazon der größte private Abnehmer erneuerbarer Energien in Deutschland

In Europa hat Amazon mittlerweile eine Gesamtkapazität von mehr als 5,8 GW saubere Energie

Amazons Projekte für erneuerbare Energien haben in Europa wirtschaftliche Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro generiert und allein 2022 mehr als 3.900 Arbeitsplätze geschaffen

Amazon hat heute bekannt gegeben, dass es 2023 in Europa in 39 neue Projekte für erneuerbare Energien investiert hat. Diese Projekte, die sich auf neun europäische Länder erstrecken, werden mehr als ein GW zusätzliche Kapazität in die europäischen Stromnetze einspeisen. Amazon hat damit mehr als 160 Wind- und Solarprojekte in 13 europäischen Ländern angestoßen. Sobald alle Projekte in Betrieb sind, werden sie voraussichtlich 5,8 GW saubere Energiekapazitäten bereitstellen. Das ist genug, um mehr als 5,4 Millionen deutsche Haushalte jährlich mit Strom zu versorgen.

In Deutschland ist Amazon mit einer Gesamtkapazität von 676 MW laut Bloomberg New Energy Finance der größte private Abnehmer erneuerbarer Energien. Dies beinhaltet zwei Offshore-Windparks in der Ostsee, Baltic Eagle und Windanker, die gemeinsam 320 MW saubere Energie für Amazon ermöglichen werden.

Darüber hinaus hat Amazon seinen ersten Solarpark in Griechenland angekündigt. Vergangenes Jahr hat Amazon in den ersten gewerblichen Solarpark in Polen investiert. Damit trägt Amazon in beiden Ländern dazu bei, die Dekarbonisierung ihrer Energienetze zu beschleunigen.

"Mit mehr als 160 Wind- und Solarprojekten in Europa trägt Amazon dazu bei, neue Quellen sauberer Energie für lokale Netze bereitzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen und lokale Unternehmen zu unterstützen. Wir planen, bis 2025 unsere Betriebsabläufe zu 100% mit erneuerbarer Energie zu versorgen", sagt Lindsay McQuade, Director of Energy EMEA bei Amazon. "Für den Wandel hin zu sauberer Energie sind Investitionen von Unternehmen ein wichtiger Impuls. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Regierungen, lokalen Gemeinden und Energieversorgern in ganz Europa zusammenzuarbeiten, um mehr erneuerbare Energie in lokale Netze einzuspeisen."

Amazons Investitionen in erneuerbare Energien treiben lokale Wirtschaft an

Laut Berechnungen von Amazon haben die eigenen Wind- und Solarparks zwischen 2014 und 2022 dazu beigetragen, Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro in Europa zu generieren und mehr als 723 Millionen Euro zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beizutragen. Darüber hinaus wurden dank dieser Projekte allein im Jahr 2022 mehr als 3.900 Vollzeitstellen geschaffen.

Seine Investitionen in erneuerbare Energien hat Amazon mit einer neuen Methode nach den Leitlinien des US-Energieministeriums berechnet. Diese berücksichtigt gewerbliche Projekte, die sich bereits im Bau befinden, zwischen 2014 und 2022 in Betrieb gingen oder 2023 voraussichtlich ans Netz gehen werden.

Auf dem Weg zu 100% erneuerbare Energie weltweit

Amazon ist auf dem Weg, seine Betriebsabläufe, einschließlich Amazon Web Services (AWS) Rechenzentren, Amazon-Logistikzentren und stationären Geschäften, bis 2025 mit 100% erneuerbarer Energie zu versorgen - fünf Jahre vor dem ursprünglichen Ziel von 2030. Im Jahr 2022 stammten bereits 90% von Amazons weltweitem Stromverbrauch aus erneuerbaren Energiequellen. Weitere Informationen zu unserem Ansatz und unserer Methodik finden Sie hier.

