Kontrast Personalberatung GmbH

Kontrast Personalberatung Executive Search erfolgreich: High-Tech-Innovateur besetzt Senior Director Vertrieb DACH

Fleet Electrification: Geschäftsausbau in Logistik/Transport wird beschleunigt

Hamburg/ Berlin (ots)

Ein europäischer High-Tech-Innovateur im Segment Fleet Electrification hat eine Schlüsselposition im Marktaufbau erfolgreich besetzt. Gemeinsam mit der Kontrast Personalberatung GmbH wurde das Executive-Search-Mandat zur Besetzung der Rolle Senior Director Sales DACH / Business Development (Road Logistics & Transport) abgeschlossen. Damit kann der Auftraggeber den Geschäftsausbau in Enterprise Sales und strategischem New Business im Flottenmarkt weiter beschleunigen.

Im Zentrum der Suche stand ein Profil, das Entscheider in der Straßenlogistik sicher adressiert und komplexe Umstellungsprojekte von der Erstansprache bis zur Investitionsentscheidung führen kann - einschließlich belastbarer Argumentation entlang von Business Case, TCO/ROI und vertraglichen Betriebsmodellen.

Kontrast nutzte dabei eine Kompetenz, die in anspruchsvollen Transformationsmandaten immer stärker zum Tragen kommt: Über 30 Jahre Strategie-Entwicklung und Umsetzungserfahrung als europäisch tätige Personalberatung. Diese Erfahrung ermöglicht es, Businessplanungen und Strategien in kurzer Zeit zu durchdringen, Anforderungsprofile präzise zu schärfen und daraus eine belastbare Zielpersonen-Logik abzuleiten. Auf dieser Basis konnten geeignete Kandidat*innen schnell identifiziert, qualifiziert und in eine belastbare Shortlist überführt werden.

Die Personalberater:innen lieferten in kurzer Zeit eine A-Kandidaten-Shortlist. Das anschließende Auswahlverfahren bot nach Rückmeldung aus dem Projektumfeld "Qual der Wahl". Die Entscheidung fiel auf einen Top-Kandidaten mit kurzfristiger Verfügbarkeit, um Chancen in einem dynamischen Marktumfeld konsequent zu nutzen.

Das Projekt wurde im Rahmen eines vertraulichen Mandats begleitet; Auftraggeber und Marken bleiben daher anonymisiert.

Die Kontrast Personalberatung GmbH (Hamburg/Berlin) ist eine seit über 30 Jahren europaweit tätige Personalberatung für Executive Search und Headhunting. Kontrast verbindet Direktansprache, Kandidatenprüfung und strukturierte Auswahlverfahren zu belastbaren Besetzungsentscheidungen - insbesondere bei Schlüsselrollen in Wachstum, Transformation und Marktaufbau. Mandate werden bei Bedarf vertraulich und DSGVO-konform geführt.

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