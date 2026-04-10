Kontrast Personalberatung GmbH

Geschäftsführerin Verband gefunden; Executive Search erfolgreich abgeschlossen

Nachfolge EU-Interessenvertretung & Fachvertretung Lebensmittel/Agrar geregelt

Erfolgsmeldung Kontrast Personalberatung

Hamburg/ Berlin (ots)

Erfolgsmeldung der Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg/ Berlin

Norddeutschland. Die Nachfolgeregelung in der Geschäftsführung einer Branchenorganisation der Lebensmittel- und Agrarwirtschaft ist erfolgreich abgeschlossen. Die Position mit Verantwortung für die Interessenvertretung auf EU-Ebene (Brüssel) sowie die nationale Fachvertretung im Lebensmittelrecht wurde planmäßig und fristgerecht neu besetzt.

Gesucht war ein hochqualifiziertes juristisches Kompetenzprofil mit belastbarer Erfahrung in der europäischen Interessenvertretung und Führungspraxis im Verbandsumfeld. Zudem bestand der Wunsch nach einer paritätischen Besetzung der Geschäftsführung, der im Rahmen der Bestenauslese umgesetzt werden konnte.

Auswahlverfahren & Zusammenarbeit. Die Besetzung erfolgte im Rahmen einer verdeckten Executive-Suche durch die Kontrast Personalberatung GmbH, die auf die Besetzung von Führungspositionen im Mittelstand, Öffentlichen Dienst sowie bei Institutionen und Verbänden spezialisiert ist. Grundlage war ein strukturiertes, mehrstufiges Auswahlverfahren mit Fokus auf fachliche Eignung, Führungskompetenz und Passung zur Organisation.

Eine qualitativ starke Shortlist bildete die Basis für die finale Auswahlentscheidung. Ausschlaggebend für den Erfolg war die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Auswahlkommission. Anforderungen und Bewertungskriterien wurden gemeinsam definiert und konsequent umgesetzt. Entscheidungsprozesse konnten effizient gestaltet und unter strikter Einhaltung des Prinzips der Bestenauslese abgeschlossen werden.

Ergebnis: Mit der erfolgreichen Besetzung ist die Organisation für die anstehenden regulatorischen und politischen Herausforderungen auf EU- und Bundesebene stabil und zukunftsfähig aufgestellt.

Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell