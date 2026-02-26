Kontrast Personalberatung GmbH

Executive Search Revisionsamt (höherer Dienst) erfolgreich abgeschlossen

Hamburg (ots)

Kontrast Headhunter gewinnen exzellente Shortlist für stellvertretende Leitungsposition im Revisionsamt einer Großstadt

Die Kontrast Personalberatung GmbH hat einen anspruchsvollen Executive-Search-Auftrag im höheren Dienst erfolgreich abgeschlossen. Für eine zentrale Leitungsfunktion im Revisionsamt der Stadt Frankfurt am Main konnte innerhalb kurzer Zeit ein außergewöhnlich starkes Kandidatenfeld aufgebaut werden.

Die Vakanz betraf die ständige Vertretung der Amtsleitung im Revisionsamt - eine Schlüsselposition an der Schnittstelle von Finanzkontrolle, Beteiligungsprüfung und Verwaltungssteuerung. Die Besetzung dieser Funktion gilt bundesweit als anspruchsvoll: Revisionsämter in vergleichbarer Größe sind selten, der Markt an erfahrenen Führungskräften mit spezifischer Prüfungs- und Verwaltungsexpertise ist entsprechend eng.

Begrenzter Kandidatenmarkt - gezielte Direktansprache

Ein zentrales Erfolgshemmnis bei der Suche nach Führungskräften im kommunalen Prüfungswesen ist die geringe Anzahl ausgewiesener Revisionsämter in Deutschland. Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten finden sich daher häufig nicht aktiv suchend am Markt, sondern in verantwortungsvollen Positionen bei Großstädten, Landesbehörden oder Rechnungshöfen.

Die Kontrast Headhunter setzten daher auf eine systematische Direktansprache, ergänzt um die Aktivierung ihres spezialisierten Netzwerks im öffentlichen Dienst. Innerhalb kurzer Zeit entstand eine qualifizierte Shortlist mit Persönlichkeiten, die sowohl die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für den höheren Dienst als auch einschlägige Führungserfahrung im Prüfungsumfeld mitbrachten.

Exzellente Ausgangslage für das Auswahlverfahren

Mit der Übergabe der Shortlist erhielt die Stadt Frankfurt am Main eine hervorragende Grundlage für das weitere Auswahlverfahren durch die zuständigen Gremien. Neben fachlicher Expertise überzeugten die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten durch strategisches Verständnis, Erfahrung in der Zusammenarbeit mit politischen Gremien sowie Kompetenz in der Weiterentwicklung moderner Prüfungsansätze.

Der Auftrag zeigt erneut: Auch in engen Spezialmärkten des öffentlichen Dienstes - insbesondere im höheren Dienst - sind erfolgreiche Besetzungen möglich, wenn Marktkenntnis, strukturierte Direktansprache und rechtssichere Auswahlverfahren konsequent zusammenspielen.

