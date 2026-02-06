Kontrast Personalberatung GmbH

Europäischer Schnelllade-Pionier für E-Trucks baut DACH-Geschäft aus - Kontrast Headhunter Europe übernehmen Executive Search Mandat

Hamburg/ Berlin (ots)

Ein europäischer Marktführer und Innovationstreiber beim Aufbau öffentlich zugänglicher Schnellladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge beschleunigt den Ausbau im DACH-Raum.

Der Auftraggeber agiert als Joint Venture von drei der größten europäischen LKW-Herstellergruppen - entsprechend hoch ist die strategische Relevanz: Ohne belastbare Ladeverfügbarkeit wird die Umstellung von Diesel auf elektrische Zugmaschinen nicht skalieren.

Enterprise Sales: Senior Director Business Development für Flottenelektrifizierung gesucht

Im Zentrum steht Enterprise Sales auf Management-Ebene. Der Senior Director entwickelt aus Einsatzprofilen und Routenlogik ein verhandelbares Angebot und führt Kunden durch TCO / ROI, Ladefenster, Verfügbarkeit, Depot-/Public-Charging-Mix sowie Vertrags- und Abrechnungsmodelle. Ziel sind messbare Pipeline- und Closing-Ergebnisse sowie die Nutzung eines wachsenden Ladenetzwerks entlang zentraler Transitkorridore.

Gesucht wird ein "Eagle"-Profil: senior, abschlussstark, verhandlungssicher in komplexen Buying-Centern und diszipliniert im Forecast-/Pipeline-Management.

Die Kontrast Personalberatung GmbH (Hamburg/Berlin) begleitet als Headhunter Europe ein vertrauliches Executive-Search-Mandat zur Besetzung der Schlüsselrolle "Senior Director Business Development (DACH) - Fleet Electrification". Der Anker ist eine klare Hunter-Mission: Entscheider der Straßenlogistik (Speditionen, Kontraktlogistik, Flottenbetreiber) proaktiv ansprechen - inklusive C-Level Outbound/Kaltakquise - und Umstellungsprojekte in belastbare Investitionsentscheidungen überführen.

Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell