Ulrich Tukur: "Akzeptanz macht das Leben erträglich"

Der Schauspieler im Interview mit der "Apotheken Umschau"

Ulrich Tukur ist 68 Jahre alt und kleidet sich nach wie vor gern im Stil der 1920er und 30er Jahre. Im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erklärt er, was dahintersteckt: "Es ist eine Flucht in eine schönere Welt. Ich kann mit dem, was die Spezies, der anzugehören ich die zweifelhafte Ehre habe, aus sich selbst und unseren Lebenswelten macht, immer weniger anfangen. Also baue ich mir mein eigenes Zuhause."

Seit mehr als zehn Jahren leidet der Schauspieler an einem Tinnitus, und sagt heute: "Ich habe mich daran gewöhnt und meinen Frieden mit diesem ungebetenen Gast gemacht." Auslöser sei Stress gewesen und zu viel Arbeit. "Mit Ende 50 tat sich bei mir etwas. Ich spürte plötzlich geradezu körperlich, dass ich ein Sterbender war und weit mehr Lebenszeit verbraucht hatte, als mir noch zur Verfügung stand. (...) Lebenserfahrung und die Akzeptanz dessen, was man nicht ändern kann, können aber zu einer Gelassenheit und Heiterkeit führen, die diese absurde Veranstaltung Leben erträglich, manchmal sogar erfreulich macht."

Im November ist Ulrich Tukur im Kinofilm "Dann passiert das Leben" neben Anke Engelke zu sehen, als Ehepaar, dem mit der anstehenden Pensionierung die Leere droht. Davon, sagt er, sei er selbst bislang verschont. "Man muss in Bewegung bleiben, körperlich wie geistig. Und an Beziehungen arbeiten. Alles im Leben strebt der Auflösung entgegen, nichts bleibt, wenn man es nicht bewusst erhält und verteidigt. Das ist bei der Beziehung zweier Menschen genauso wie bei einer ganzen Gesellschaft".

