Executive Search: CEO-Nachfolgeregelung im Healthcare-Contact-Center erfoglreich abgeschlossen. Kontrast Headhunter meistern Management Nachfolgeregelung Gesundheitswesen, Pharma und Medizintechnik

Die Kontrast Personalberatung GmbH, Hamburg, hat im Rahmen eines verdeckten Executive-Search-Mandats die Nachfolge für eine Top-Management-Position im Contact-Center- und Call-Center-Markt erfolgreich abgeschlossen. Für einen spezialisierten Dienstleister an der Schnittstelle von Gesundheitswesen, Pharma und Medizintechnik konnte nach einem aufwendigen Headhunting Prozess der Vertrag mit einem neuen CEO geschlossen werden.

Die Besetzung galt als besonders anspruchsvoll. Im Kandidatenmarkt zeigte sich deutlich, dass die Branche in den vergangenen Jahren spürbar an Substanz im Outbound-Geschäft verloren hat. Gleichzeitig fehlte es vielen potenziellen Kandidat*innen an belastbarer Erfahrung mit digitalen Services, Omnichannel-Strukturen und moderner Customer-Service-Transformation. Gerade im regulierten Healthcare-Umfeld reichte operative Call-Center-Erfahrung allein nicht aus.

"Der Markt hat sich verändert. Viele Führungskräfte bringen entweder starkes Call-Center-Handwerk mit oder gute Healthcare-Nähe - aber nur wenige verbinden Outbound-Kompetenz, Digitalisierungsverständnis, Branchen-Know-how und Business-Führung auf dem erforderlichen Niveau", sagt Dipl.-Kfm. Ingo Scheider, Geschäftsführer der Kontrast Personalberatung GmbH. "Umso mehr freut uns, dass wir für diese Schlüsselrolle eine tragfähige Nachfolge realisieren konnten."

Die erfolgreiche Besetzung unterstreicht einmal mehr die Bedeutung von diskretem Headhunting, präziser Direktansprache und strukturierter Eignungsprüfung bei Management-Mandaten in spezialisierten Dienstleistungsmärkten. Gerade bei Führungsrollen in regulierten Branchen entscheidet nicht die Größe des Kandidatenfeldes, sondern die Qualität der wirklich tragfähigen Profile.

Die Kontrast Personalberatung GmbH ist Headhunter und Executive-Search-Spezialist für Geschäftsführung und Management uin der D-A-CH-Region. Seit 1993 begleitet die Personalberater Mandate im Mittelstand und Öffentlichen Dienst.

