Chinas Aufstieg zur Weltmacht. Artikelserie in der Tageszeitung junge Welt

Berlin

Die in Berlin erscheinende Tageszeitung junge Welt befasst sich in ihrer ab Sonnabend (ET 29.04.2023) erscheinenden zwölfteiligen Artikelserie "Auf dem langen Marsch" mit Chinas Aufstieg zum Global Player und den Folgen für die internationale Politik und Wirtschaft.

Der Volksrepublik ist es nicht nur gelungen, sich aus der Armut zu befreien. Ökonomisch erstarkt, ist sie längst zu einem weltweiten Machtfaktor geworden, der die globale Dominanz des Westens in Frage stellt. Der reagiert, indem er China immer schärfer attackiert - per Wirtschaftskrieg und mit einem militärischen Aufmarsch, der einen dritten Weltkrieg befürchten lässt.

In den einzelnen Folgen werden unter anderem das Konzept der Neuen Seidenstraße, Chinas Rolle in Afrika, Hintergründe des Taiwan-Konfliktes, die nicht widerspruchsfreie Kooperation mit Russland sowie die Gefahr eines großes Krieges zwischen den USA und China beleuchtet.

Autor der Serie ist der in London lebende Publizist und Sozialwissenschaftler Jörg Kronauer. In der jungen Welt befasst sich Kronauer seit Jahren regelmäßig mit Themen der internationalen Politik und Ökonomie, der militärischen Aufrüstung und geopolitischen Fragestellungen. 2019 veröffentlichte er das Buch "Der Rivale - Chinas Aufstieg zur Weltmacht und die Gegenwehr des Westens".

Die Serie mit täglich erscheinenden Folgen startet in der Wochenendausgabe der jungen Welt am 29. April, die auch auf Veranstaltungen zum 1. Mai an vielen Orten verteilt wird.

