Rosa-Luxemburg-Konferenz am 14. Januar in Berlin: Teilnehmerrekord erwartet, anmeldefreies Streaming des gesamten Programms

am kommenden Samstag, den 14. Januar 2023, findet ab 10:30 Uhr im Berliner Mercure Hotel MOA die 28. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz unter dem Motto "Den dritten Weltkrieg stoppen - jetzt!" statt. Von ihr soll ein eindrucksvolles Signal für eine Welt ohne Kriege ausgehen. Referenten von mehreren Kontinenten werden verschiedene Facetten der aktuellen Zuspitzung zwischen dem westlichen Militärblock und Russland sowie China beleuchten.

Die Rosa-Luxemburg-Konferenz ist das größte regelmäßig veranstaltete Symposium der Linken im deutschsprachigen Raum, in diesem Jahr werden rund 3.000 Teilnehmer vor Ort und darüber hinaus viele weitere an über 20.000 Endgeräten erwartet. Die Veranstaltung wird live gestreamt, hierfür ist keine Anmeldung oder Bezahlung nötig. So haben auch Sie die Möglichkeit, die komplette Konferenz von 10.30 Uhr bis 20.00 Uhr zu Hause oder in Ihrer Redaktion mitzuverfolgen, wozu wir Sie herzlich einladen wollen.

Falls Sie erwägen, an der Konferenz vor Ort teilzunehmen, bitten wir Sie um rechtzeitige Anmeldung bis diesen Mittwoch, 11. Januar, 14 Uhr über das verlinkte Formular ( https://www.jungewelt.de/rlk_presse23). Wegen der hohen Teilnehmerzahl und dem enormen organisatorischen Aufwand bitten wir um Verständnis dafür, dass wir nur Journalisten einlassen können, die sich zuvor akkreditiert haben. Bitte beachten Sie auch, dass Sie für Film- und Tonaufnahmen eine Sondergenehmigung benötigen.

Über das komplette Programm können Sie sich auf der Seite www.jungewelt.de/rlk ausführlich informieren, dort finden Sie auch Infos zu den vergangenen Konferenzen. Darüber hinaus stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne für Nachfragen zur Verfügung oder senden Ihnen auf Wunsch die ausführliche Pressemappe zu.

