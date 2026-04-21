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Zwei Legenden, ein Abenteuer: Der König der Löwen trifft das Lustige Taschenbuch

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Berlin (ots)

Zum 25. Jubiläum von Disneys Erfolgsmusical "Der König der Löwen" heißt es Vorhang auf im Lustigen Taschenbuch (LTB) "Musical". Ab dem 21. April 2026 ist das einzigartige Musical-Lese-Erlebnis im Handel erhältlich. Neben der spannenden Titel-Geschichte "Tanz der Löwen", in dem Donald Duck mit typisch, tollpatschigen Auftritten die Lachmuskeln aufs Maximum herausfordert, wird das LTB "Musical" durch Zusatzseiten mit Hintergründen zum Theater ergänzt. Eine Kooperation von Egmont Ehapa Media und Stage Entertainment, die diese Legenden erstmals in einem LTB vereinen. Ein Geburtstagsevent der besonderen Art, erläutert LTB-Verleger Jörg Risken:

"Dieser LTB-Sonderband ist ein wertvolles Sammlerstück, das langjährige LTB- und Musical-Fans als auch neue Leserinnen und Leser begeistern wird. Wir freuen uns über dieses bisher einmalige Ergebnis einer engen und kreativen Zusammenarbeit mit Stage Entertainment Germany."

Für die künstlerische Umsetzung ist der renommierte Disney Comic-Künstler Fernando Güell verantwortlich, der als Art Director die visuelle Gestaltung maßgeblich geprägt hat. Der 66-jährige ist begeistert:

"Die Kombination aus der Welt von Donald Duck und der Faszination eines großen Musicals hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir durften dabei am besten Beispiel lernen. Besonders spannend war es, mit dem Blick aus Entenhausen auf dieses großartige Musical zu schauen, und daraus ein Abenteuer für die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren typischen Eigenarten werden zu lassen."

In der Titelgeschichte besucht Donald Duck mit seinen Neffen das große Musical in Hamburg und alle sind sehr aufgeregt. Nur Onkel Dagobert sieht die Sache zunächst kritisch, schließlich muss er den Theaterbesuch bezahlen. Bereits die Bootsfahrt auf der Elbe, vorbei an der Elbphilharmonie, bringt die Neffen zum Staunen und sie träumen sofort von einer eigenen Musical-Bühne in Entenhausen. Am Theater angekommen gibt es für die Ducks erstmal eine spannende Backstage-Tour: Kostüme, Requisiten und Kulissen, alles Lebensecht. Donald Duck watschelt natürlich zielsicher ins Chaos und findet sich plötzlich auf der Showbühne wieder... Dagobert ist außer sich, doch als das Gesamtkunstwerk aus Gesang, Tanz, Schauspiel und Musik beginnt, entfaltet sich eine ganz besondere Magie, die auch den alten Griesgram verzaubert.

Ab dem 21. April 2026 können sich LTB- und Musical-Fans auf insgesamt neun musikalische Comics mit spannenden Hintergrundinformationen freuen. Das LTB "Musical" (D: EUR 9,99, A: EUR 10,50, SFR 16,90) ist im Handel und Hamburger Musical-Theater sowie online unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Interviews mit unserem LTB-Experten-Team, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

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